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Ekonomi kötüye gidiyor algısı yapan CHP'lilerden lüks restoranda gösterişli eğlence!

Türkiye'de ekonomi kötü gidiyor algısı oluşturarak vatandaşın gözünde pirim peşinde koşan CHP'lilerden lüks restoranda şatafatlı eğlence geçen haftanın gündemine oturmuştu. Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer ve Canan Kaftancıoğlu, FOX TV ve Sözcü Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarıyla bir araya gelmişti. CHP'lilerin lüks yemeğe katılarak samimiyetsiz söylemleriyle çelişmesi ve halkçılık edebiyatının boşa çıkması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Giriş Tarihi: 02.12.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 10:51
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Ekonomi kötüye gidiyor algısı yapan CHP'lilerden lüks restoranda gösterişli eğlence!

Ekran önünde "Millet yiyecek ekmek bulamıyor" algısıyla prim yapma peşine düşen CHP'liler lüks restoranda tıka basa yedi.

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Ekonomi kötüye gidiyor algısı yapan CHP'lilerden lüks restoranda gösterişli eğlence!

Yemeğe FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Sözcü Gazetesi yazarları Özlem Gürses ve Deniz Zeyrek'in katıldığı öğrenildi. CHP ve CHP yandaşı medyanın şatafatlı eğlencesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Ekonomi kötüye gidiyor algısı yapan CHP'lilerden lüks restoranda gösterişli eğlence!

Her fırsatta ekonomi kötü gidiyor algısıyla prim yapma peşine düşen ve kameralar karşısında fakir edebiyatı yapan CHP tayfası, faturası onbinlerce lirayı bulan lüks bir restoranda kaz, şarap ve rakı "sefası" yaptı.

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Ekonomi kötüye gidiyor algısı yapan CHP'lilerden lüks restoranda gösterişli eğlence!

Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer ve Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı yemeğe CHP yandaşlığıyla bilinen FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Sözcü Gazetesi yazarları Özlem Gürses ve Deniz Zeyrek de katıldı.

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Ekonomi kötüye gidiyor algısı yapan CHP'lilerden lüks restoranda gösterişli eğlence!

CHP'lilerin şatafatlı, lüks yemeğe katılarak samimiyetsiz söylemleriyle çelişmesi ve halkçılık edebiyatının boşa çıkması sosyal medyada büyük tepki çekti.