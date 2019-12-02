Ekonomi kötüye gidiyor algısı yapan CHP'lilerden lüks restoranda gösterişli eğlence!

Türkiye'de ekonomi kötü gidiyor algısı oluşturarak vatandaşın gözünde pirim peşinde koşan CHP'lilerden lüks restoranda şatafatlı eğlence geçen haftanın gündemine oturmuştu. Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer ve Canan Kaftancıoğlu, FOX TV ve Sözcü Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarıyla bir araya gelmişti. CHP'lilerin lüks yemeğe katılarak samimiyetsiz söylemleriyle çelişmesi ve halkçılık edebiyatının boşa çıkması sosyal medyada büyük tepki çekti.