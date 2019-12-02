İstanbul'da barajlarda son 10 yılın en düşük doluluk oranı
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın içerisinde İstanbul barajlarında ölçülen en düşük seviye anlamına geliyor.
İstanbul, kasım ayında kurak bir mevsim geçirdi. Bu durum barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına yol açtı.
SON 10 YILIN EN DÜŞÜK ORANI
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Daha önce 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 37,01 olarak ölçülmüştü.
İstanbul'da barajların doluluk oranını gösteren grafik.
İşte barajlardaki doluluk oranları:
Büyükçekmece Barajı: 36,83
Sazlıdere Barajı: 36,23
Ömerli Barajı: 29,06
Darlık Barajı: 40,85
Elmalı Barajı: 40,85
Alibeyköy Barajı: 35,15
Terkos Barajı: 53,86
Istırancalar Barajı: 43,90
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