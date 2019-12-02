FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 25 şüpheli tutuklandı!
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen 25 şüpheli tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen 25 şüpheli tutuklandı.
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