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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 25 şüpheli tutuklandı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'nün yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen 25 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'nün yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen 25 şüpheli tutuklandı.

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