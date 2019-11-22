Bakan Soylu resmen açıkladı! Fetullah Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılması imzaya kaldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türk vatandaşlığından çıkarılma işleminde son noktaya gelindiğini söyleyen Soylu, "Vatandaşlıktan çıkarılması için 229 kişilik liste vardı. Bu kişilerden 18’i ya teslim oldu ya yakalandı ya da tutuklandı. Kalan 211 kişinin (Gülen dahil) işlemi tamamlanıp Cumhurbaşkanlığı makamına sunulacak. İmzalandıktan sonra vatandaşlıktan çıkarılma işlemi tamamlanmış olacak” ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "FETÖ konusunda bizim için en büyük tehdit Türkiye içinde değil dışarıdadır. ABD ve Avrupa, İsrail, FETÖ'yü koruma pozisyonlarını devam ettirmekteler. İnterpol hâlâ FETÖ'nün Kırmızı Bülten'le aranmasına müsaade etmemektedir. İlk günden itibaren engelledi. Kırmızı Bülten çıkarılması için İnterpol'e 464 şahıs (FETÖ'cü) bildirdik, 464 şahsı da reddetti. Gerekçeleri ise FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini, askeri terör darbesi olarak görmüyor, askeri darbe olarak görüyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu FETÖ ile mücadele konusunda şunları söyledi:
VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMASI İMZAYA KALDI
(Fetullah Gülen'in Türk vatandaşlığından çıkarılması) Vatandaşlıktan çıkarılması için 229 kişilik liste vardı. Bu kişilerden 18'i ya teslim oldu ya yakalandı ya da tutuklandı. Kalan 211 kişinin (Gülen dahil) işlemi tamamlanıp Cumhurbaşkanlığı makamına sunulacak. İmzalandıktan sonra vatandaşlıktan çıkarılma işlemi tamamlanmış olacak.
"BUNUN ÖNÜNDE ENGEL YOK"
Vatandaşlıktan çıkartsak da iadesini isteyip yargılayabiliyoruz. Bunun önünde engel yok. Böyle bir teröristin Türkiye vatandaşı olmasından haz etmediğimiz, milletimiz istemediği için vatandaşlıktan çıkarılıyor."
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