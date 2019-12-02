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Gerçek ortaya çıktı! Ahsen Unakıtan "Çatıyı onarıyorum diye" kaçak kat çıkmış

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
İŞTE GERÇEK! AHSEN UNAKITAN KAÇAK KAT ÇIKMIŞ

İstanbul Çamlıca’daki villasının kaçak katı yıkılan eski Maliye Bakanı ’ın eşi ’ın “Çatıyı onarıyordum. Kaçak kat çıkmadım” iddiasına Başkanı cevap verdi. Türkmen, “Biz Üsküdar’ın arka mahallelerinde ekonomik sıkıntısı olan gariban vatandaşımızın bile çatısını bir sıra tuğla yükseltmesine müsaade etmezken Çamlıca’nın tepesinde bir kata asla müsaade edemeyiz. Adalar manzaralı en az 2 milyon dolarlık bir daire eder ki bunun hesabını veremeyiz” dedi.

Başkanı , "Biz Üsküdar'ın arka mahallelerinde ekonomik sıkıntısı olan gariban vatandaşımızın bile çatısını bir sıra tuğla yükseltmesine müsaade etmezken Çamlıca'nın tepesinde bir kata asla müsaade edemeyiz. Adalar manzaralı en az 2 milyon dolarlık bir daire eder ki bunun hesabını veremeyiz" dedi.

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