Gerçek ortaya çıktı! Ahsen Unakıtan "Çatıyı onarıyorum diye" kaçak kat çıkmış
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
İstanbul Çamlıca’daki villasının kaçak katı yıkılan eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın eşi Ahsen Unakıtan’ın “Çatıyı onarıyordum. Kaçak kat çıkmadım” iddiasına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen cevap verdi. Türkmen, “Biz Üsküdar’ın arka mahallelerinde ekonomik sıkıntısı olan gariban vatandaşımızın bile çatısını bir sıra tuğla yükseltmesine müsaade etmezken Çamlıca’nın tepesinde bir kata asla müsaade edemeyiz. Adalar manzaralı en az 2 milyon dolarlık bir daire eder ki bunun hesabını veremeyiz” dedi.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Biz Üsküdar'ın arka mahallelerinde ekonomik sıkıntısı olan gariban vatandaşımızın bile çatısını bir sıra tuğla yükseltmesine müsaade etmezken Çamlıca'nın tepesinde bir kata asla müsaade edemeyiz. Adalar manzaralı en az 2 milyon dolarlık bir daire eder ki bunun hesabını veremeyiz" dedi.
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