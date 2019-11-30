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Son dakika: Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 149 ByLock kullanıcısı tespit edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2019 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019
25 BİN 149 BYLOCK KULLANICISI TESPİT EDİLDİ

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı , " konusunda yaptığımız çalışmalarla, daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiş, 1387’si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili bildirilmiştir." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı , kullanıcılarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "ByLock konusunda yaptığımız çalışmalarla, daha önce kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID'nin kullanıcısı tespit edilmiş, 1387'si kamuda aktif görevde olan 7 bin 694 şahıs belirlenmiş ve ilgili bildirilmiştir." dedi.

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