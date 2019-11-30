İmamaoğlu'nun daire başkanı Tayfun Kahraman, dava açıp iptal ettirdiği projeye imar istedi
Giriş Tarihi: 30.11.2019 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019
Oda Başkanı iken Bayrampaşa Cezaevi arazisindeki konut projesini açtığı davalarla 5 kez durduran Gezi davası sanığı Tayfun Kahraman, İBB’de Daire Başkanı olunca ‘imar’ istedi.
İstanbul'da 2009 yılında yıkılan Bayrampaşa Cezaevi'nin yerine 2 bin 200 konut, 300 yatak kapasiteli devlet hastanesi, eğitim, otopark, alışveriş merkezi, sosyal donatı ve yeşil alanların yapılmasına ilişkin imar planı, 2011'de AK Parti yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edildi.
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