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İmamaoğlu'nun daire başkanı Tayfun Kahraman, dava açıp iptal ettirdiği projeye imar istedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2019 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019
YÜZSÜZLÜK! ÖNCE DAVA AÇMIŞTI, ŞİMDİ...

Oda Başkanı iken arazisindeki konut projesini açtığı davalarla 5 kez durduran Gezi davası sanığı , ’de Daire Başkanı olunca ‘imar’ istedi.

'da 2009 yılında yıkılan 'nin yerine 2 bin 200 konut, 300 yatak kapasiteli devlet hastanesi, eğitim, otopark, alışveriş merkezi, sosyal donatı ve yeşil alanların yapılmasına ilişkin imar planı, 2011'de yönetimindeki Meclisi tarafından kabul edildi.

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