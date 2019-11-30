Asansör rantı iddialarına CHP'lilerden pişkin itiraf!
CHP'nin iki tepe yöneticisi Engin Özkoç ile Tuncay Özkan'ın bir asansör şirketi için CHP'li belediyeleri dolaştığı haberi büyük ses getirdi. İddiaları yanıtlayan CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, haberle ilgili itiraf gibi bir açıklamada bulundu.
SABAH'ın CHP'nin iki tepe yöneticisi Engin Özkoç ile Tuncay Özkan'ın bir asansör şirketi için CHP'li belediyeleri dolaştığını ortaya koyan haberi büyük ses getirdi. İddiaları yanıtlayan CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, haberle ilgili itiraf gibi bir açıklamada bulundu. Türkücü İzzet Yıldızhan'ın da ortakları arasında olduğu AND şirketinin yöneticisi eski CHP İstanbul İl Başkanı Bahri Şahin için "İl başkanımız bu işten anlayan adam" diyen Özkoç, CHP'li belediyelerle asansör için görüştüklerini doğruladı. İşte Özkoç'un itiraf niteliğindeki açıklamaları: "Rantla ne ilgisi var? Bizim rantla işimiz olmaz. Belediyeleri ziyaret ederek ortak projelerle ilgili çalıştık. Bu ortak projelerle ilgili bilgi verdik. Söz konusu haberde yer alan fotoğraf da bu kapsamda yapılan bir ziyaret. O asansörlerle ilgili yüzde 50 olan bakımın yüzde 100'e çıkarılmasını istiyoruz. Asansörlerin bakımını yapmayanlara "Niye bakımını yapmıyorsunuz?" diyoruz. Kaldı ki İstanbul eski il başkanımız (Bahri Şahin) bu işten anlayan adam. Bu asansörlerin bakımıyla ilgili "Böyle yapmayın, şöyle yapın" deniyor."
Rant için CHP'li belediyeleri ziyaret eden Engin Özkoç ve Tuncay Özkan'a bazı partililer "Özkan&Özkoç Pazarlama" yakıştırmasını yaptı.
ŞİRKET ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR
2005'te İstanbul Ataşehir adresinde 281 bin TL sermaye ile kurulan AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri şirketinin sahipleri türkücü İzzet Yıldızhan, Arzu Ballıkaya Menek ve Seyfi Kubilay Ballıkaya. Şirket altın çağını yaşıyor. Şirketin resmi kayıtlarında hisse oranları ise şöyle dağılıyor: Menek 103 bin 600, Yıldızhan 98 bin, Ballıkaya ise 78 bin 400 TL.
'İŞTEN ANLAYAN ADAM' FOTOĞRAFA GİRMİYORDU
Engin Özkoç, Türkiye genelinde CHP'li ilçe belediyelerini ziyaret edip Bahri Şahin ile bağlantı kurmalarını sağlıyordu. Şahin'i Çiğli Belediyesi'nin sosyal medya paylaşımında isminin yer alması ele verdi. 22 Ağustos 2018'de Çiğli Belediyesi'ni ziyaret eden Özkan ve Özkoç fotoğraf da çektirdi. Fotoğraf karesine girmeyen Şahin'in adı ziyarete katılanlar arasında yazıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'ın çocuk sevgisi
- 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi
- Türkiye'den İngiltere'ye başsağlığı
- İstanbul Valiliği'nden Sözcü ve Birgün'ün skandal haberine yalanlama
- Rabia Naz davasında son dakika gelişmesi!
- Emine Erdoğan atölye açılışında duygulandı
- Çatalca’da başörtülü kadına saldırı
- Kış lastiği takmama cezası ne kadar?
- Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
- Gözler Polis Akademisi’nde! Bekçilik sözlü mülakat sonuçları...
- YDS sınav giriş belgesi nereden alınır? 1 Aralık YDS/3 sınav yeri sorgulama!
- Tüm binalar için zorunlu! Enerji kimlik belgesi nedir? Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?
- Euroleague’de rekor kıran Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli?
- Gözler Polis Akademisi’nde! Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?
- Hercai 23. bölüm izle! Hercai 23. bölüm tek parça izle! - ATV
- Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? Jandarma uzman erbaş 4. grup çağrısı ne zaman başlıyor?
- EURO 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye kaçıncı torbada?
- Türkiye ile Libya arasında imzalanan "münhasır bölge anlaşması" ne anlama geliyor? Türkiye hangi bölgelerde söz sahibi oldu?
- Başkan Erdoğan'dan Selahattin Kara Resim Sergisi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
- AK Parti'den CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin şebeke suyuna yüzde 60'lık zammına tepki
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Alevilere yönelik provokasyon hakkında açıklama