Asansör rantı iddialarına CHP'lilerden pişkin itiraf!

CHP'nin iki tepe yöneticisi Engin Özkoç ile Tuncay Özkan'ın bir asansör şirketi için CHP'li belediyeleri dolaştığı haberi büyük ses getirdi. İddiaları yanıtlayan CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, haberle ilgili itiraf gibi bir açıklamada bulundu.

SABAH'ın CHP'nin iki tepe yöneticisi Engin Özkoç ile Tuncay Özkan'ın bir asansör şirketi için CHP'li belediyeleri dolaştığını ortaya koyan haberi büyük ses getirdi. İddiaları yanıtlayan CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, haberle ilgili itiraf gibi bir açıklamada bulundu. Türkücü İzzet Yıldızhan'ın da ortakları arasında olduğu AND şirketinin yöneticisi eski CHP İstanbul İl Başkanı Bahri Şahin için "İl başkanımız bu işten anlayan adam" diyen Özkoç, CHP'li belediyelerle asansör için görüştüklerini doğruladı. İşte Özkoç'un itiraf niteliğindeki açıklamaları: "Rantla ne ilgisi var? Bizim rantla işimiz olmaz. Belediyeleri ziyaret ederek ortak projelerle ilgili çalıştık. Bu ortak projelerle ilgili bilgi verdik. Söz konusu haberde yer alan fotoğraf da bu kapsamda yapılan bir ziyaret. O asansörlerle ilgili yüzde 50 olan bakımın yüzde 100'e çıkarılmasını istiyoruz. Asansörlerin bakımını yapmayanlara "Niye bakımını yapmıyorsunuz?" diyoruz. Kaldı ki İstanbul eski il başkanımız (Bahri Şahin) bu işten anlayan adam. Bu asansörlerin bakımıyla ilgili "Böyle yapmayın, şöyle yapın" deniyor."





Rant için CHP'li belediyeleri ziyaret eden Engin Özkoç ve Tuncay Özkan'a bazı partililer "Özkan&Özkoç Pazarlama" yakıştırmasını yaptı.



ŞİRKET ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR

2005'te İstanbul Ataşehir adresinde 281 bin TL sermaye ile kurulan AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri şirketinin sahipleri türkücü İzzet Yıldızhan, Arzu Ballıkaya Menek ve Seyfi Kubilay Ballıkaya. Şirket altın çağını yaşıyor. Şirketin resmi kayıtlarında hisse oranları ise şöyle dağılıyor: Menek 103 bin 600, Yıldızhan 98 bin, Ballıkaya ise 78 bin 400 TL.



'İŞTEN ANLAYAN ADAM' FOTOĞRAFA GİRMİYORDU

Engin Özkoç, Türkiye genelinde CHP'li ilçe belediyelerini ziyaret edip Bahri Şahin ile bağlantı kurmalarını sağlıyordu. Şahin'i Çiğli Belediyesi'nin sosyal medya paylaşımında isminin yer alması ele verdi. 22 Ağustos 2018'de Çiğli Belediyesi'ni ziyaret eden Özkan ve Özkoç fotoğraf da çektirdi. Fotoğraf karesine girmeyen Şahin'in adı ziyarete katılanlar arasında yazıldı.