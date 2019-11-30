İzmir'de evlerine "Defol Alevi" yazılan aile: Olay belediyeyle yaşadığımız tartışmadan sonra oldu
Gaziemir’de evlerinin duvarına 'Defol Alevi' yazılarak çarpı işareti konulan Şenal ailesi, olayın belediyeyle yaşadıkları tartışmadan sonra yaşandığına dikkat çekti. Bayram Şenal, "Başkan yardımcısı çıktı 'Size yol ve su vermiyorum' dedi ve oğlumla beni darp ettiler, olay tartışmamızdan sonra oldu." dedi.
İzmir'in Gaziemir Belediyesi'ne bağlı Yeşil Mahallesi'nde oturan Ailenin evinin duvarı çarpı ile işaretlenerek 'Defol Alevi' yazılmasıyla ilgili tartışma devam ediyor. Konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulunan aile üyeleri, söz konusu olayın belediyeyle tartıştıktan sonra gerçekleştiğini açıkladı.
BELEDİYEDEN ŞÜPHELENİYORLAR
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan baba Bayram Şenal, "Polis, 'Bu çocuk işi' falandır dedi. Bizim yolumuz ve suyumuz yok, biz bunun için belediyeye gitmiştik. Bize başkan yardımcısı çıktı 'Size yol ve su vermiyorum' dedi ve oğlumla benim üzerine güvenlikler yürüdü ve darp ettiler. Belediyeyle tartışmamızdan sonra bu olay oldu. Şüphelendiğimiz o ama tabi ki 'o yaptı' gibi bir şey diyemeyiz" şeklinde konuştu.
"ÇİRKİN BİR HAREKET"
Ailenin oğlu Eren Şenal ise, "Ben de babama polisi ara dedim. Duvarına yazı yazılan iki evde toplam 4 kişi yaşıyor. Polis siyah spreyle kırmızı yazıların üzerini kapattı. Daha önce burada bu hiç böyle bir şey yaşamadık ancak bu çok çirkin bir hareket" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN: HESABI SORULACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuluyor, niye ülkemizi bölmek, parçalamak için açık ve net söylüyorum; Türkiye'de bizim devlet olarak, yönetim olarak böyle bir problemimiz, böyle bir sorunumuz yoktur. Bu kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde tüm güvenlik teşkilatlarımız özellikle çalışmaktadır, bunların yakalandığı zaman da hesabı sorulacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
BEDELİ ÖDEYECEKLER
Öte yandan İzmir Emniyeti, provokasyonla ilgili soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, nefret suçu işleyen provokatörlerin bedelini ödeyeceklerini söyledi.
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