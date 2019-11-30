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YPG'li terörist, Adana'daki bombayı Suriye'den patlatmış

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2019 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019
TERÖRİST, BOMBAYI SURİYE'DEN PATLATMIŞ!

'da gece vakti lüks semtte bir otomobilin altına konularak patlatılan bombanın müzik kutusu içine yerleştirilen yarım kilo plastik olduğu ve 664 kilometre uzaklıktaki Kamışlı'dan, bombaya yerleştirilen akıllı telefonun aranmasıyla patlatıldığı belirlendi. 'ye ilk kez giriş yapan teröristin bombayı koyacağı Şinasi Efendi sokağı notu ile taksiye binerek olay yerine ulaştığı belirlendi. Bombayı koyan zanlı ile ona yardım ettiği öne sürülen 9 şüpheli adliyeye sevk edilirken zanlılardan 8'i tutuklandı

'da otomobilin altına konularak patlatılan bombanın müzik kutusu içine yerleştirilen yarım kilo plastik olduğu, ve 664 kilometre uzaklıktaki Kamışlı'dan, bombaya yerleştirilen telefonun aranmasıyla patlatıldığı belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 8'i tutuklandı.

KAMERALAR İNCELENDİ

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde 20 Kasım günü meydana geldi. İddiaya göre, Şinasi Efendi Caddesi'nde büyük bir sesi duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, olay yerinde yaptığı ilk incelemede otomobilin altına konulan bombanın patlatılması sonucu iki aracın zarar gördüğünü tespit etti. Bunun üzerine Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bombayı koyan şahsın çok fazla uzaklaşamayacağını tahmin ederek bütün ekipleri zanlıyı yakalaması için seferber etti. Bir taraftan da zanlıyı tespit etmek için güvenlik kamerası incelemesi başlatıldı.

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