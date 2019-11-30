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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan , şehit askerler Davut Armağan Keskin, Şevket Tekin, Bünyamin Duymaz, Furkan Yılmaz ve Bünyamin Çabuk'un ailelerine başsağlığı diledi.

Başkan , şehit askerler Davut Armağan Keskin, Şevket Tekin, Bünyamin Duymaz, Furkan Yılmaz ve Bünyamin Çabuk'un ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, terör örgütü / tarafından Akçakale'de bir hudut karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu şehit düşen Davut Armağan Keskin, Şevket Tekin ile ve 'ta yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Bünyamin Duymaz, Furkan Yılmaz ve Bünyamin Çabuk'un ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

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