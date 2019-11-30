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Devriye görevinden dönen Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2019 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019
DEVRİYE GÖREVİNDEN DÖNEN RUS ASKERLERİNE TERÖRİSTLER ARAÇLARLA EŞLİK ETTİ

Türk askeriyle birlikte Kamışlı-Derik arasında 12. kara devriyesini atan Rus askerlerini taşıyan konvoy teröristlere ait araçlar eşliğinde Kamışlı'ya geri döndü.

'ın İdil ilçesine bağlı Alakamış köyü mevkinden başlayan 12. Türk - Rus kara devriyesi, 'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ve Derik ilçeleri arasında atıldı. Devriye bitimi sonrası Türk askerleri birliklerine dönerken Rus askerleri de Kamışlı'da bulunan üslerine geri döndü.

Devriye görevinden dönen Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti DEVRİYE GÖREVİNDEN DÖNEN RUS ASKERLERİNE TERÖRİSTLER ARAÇLARLA EŞLİK ETTİ

'in karşısında bulunan Kamışlı çevre yolundan üslerine doğru hareket eden Rus askerlerine terör örgütü PKK/PYD/YPG mensuplarının eşlik ettiği gözlendi.

Türk ve Rus askerlerinin 12. ortak kara devriyesi tamamlandı TÜRK VE RUS ASKERLERİNİN 12. ORTAK KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDI

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