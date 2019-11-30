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Türk ve Rus askerlerinin 12. ortak kara devriyesi tamamlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2019
AÇIKLANDI! 12. DEVRİYE TAMAMLANDI

Fırat’ın doğusunda ve Rus askeri unsurlarının Kamışlı-Derik bölgesinde dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği on ikinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi yapıldı.

ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik kesiminde gerçekleştirdiği 12. kara devriyesi tamamlandı.

8 KARA ARACI VE İHA'LAR&NBSP;KATILDI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kamışlı-Derik kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere, toplam 8 kara aracı ve insansız hava araçları katıldı.

7 KİLOMETRE DERİNLİKTE YAPILDI

Devriye faaliyeti, 7 kilometre derinlikte ve 69 kilometre uzunluktaki güzergahta yürütüldü.

İşte devriyeden kareler:

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