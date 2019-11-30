Türk ve Rus askerlerinin 12. ortak kara devriyesi tamamlandı
Giriş Tarihi: 30.11.2019
Fırat’ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Kamışlı-Derik bölgesinde dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği on ikinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi yapıldı.
Türk ve Rus askeri unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik kesiminde gerçekleştirdiği 12. kara devriyesi tamamlandı.
8 KARA ARACI VE İHA'LAR&NBSP;KATILDI
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kamışlı-Derik kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere, toplam 8 kara aracı ve insansız hava araçları katıldı.
7 KİLOMETRE DERİNLİKTE YAPILDI
Devriye faaliyeti, 7 kilometre derinlikte ve 69 kilometre uzunluktaki güzergahta yürütüldü.
İşte devriyeden kareler:
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