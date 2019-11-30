Sivasspor evinde Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti! Tarihi istatistik...

Süper Lig 13. hafta mücadelesinde sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Sivasspor, bu sezon ligde oynadığı maçların tamamında gol atan tek takım oldu.

Süper Lig'de lider Demir Grup Sivasspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek liderliğini perçinledi.

13 HAFTA GOL ATTI

Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sonuçla birlikte bir rekora imza attı. Yiğidolar, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 13 haftasında da gol atmayı başarmış oldu.

TEK TAKIM

Sivasspor ayrıca bu sezon ligde oynadığı tüm maçlarda gol atan tek takım konumunda bulunuyor.