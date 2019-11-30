Sivasspor evinde Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti! Tarihi istatistik...
Giriş Tarihi: 30.11.2019
Süper Lig 13. hafta mücadelesinde sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Sivasspor, bu sezon ligde oynadığı maçların tamamında gol atan tek takım oldu.
Süper Lig'de lider Demir Grup Sivasspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek liderliğini perçinledi.
13 HAFTA GOL ATTI
Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sonuçla birlikte bir rekora imza attı. Yiğidolar, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 13 haftasında da gol atmayı başarmış oldu.
TEK TAKIM
Sivasspor ayrıca bu sezon ligde oynadığı tüm maçlarda gol atan tek takım konumunda bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İstanbul'da terör baskını! Eylem yapacaklardı
- Meteoroloji'den İstanbul açıklaması! Sarı alarm verildi...
- Savaş çıkaracak sözler: Tarihteki en aptal adam
- Bakan Akar’dan NATO’ya uyarı!
- Aliyev'den flaş Türkiye açıklaması!
- Kerkük'te art arda 3 patlama!
- İnsanlık düşmanı PKK'dan kalleş saldırı!
- Tarihi an! Başkan Erdoğan ve Aliyev butona birlikte bastı
- "Avrupa'yla Asya’yı bir kez daha birbirine bağlıyoruz"
- Alçak saldırı! Hedef yine siviller
Daha Fazla Gör
- YDS sınav giriş belgesi nereden alınır? 1 Aralık YDS/3 sınav yeri sorgulama!
- Tüm binalar için zorunlu! Enerji kimlik belgesi nedir? Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?
- Euroleague’de rekor kıran Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli?
- Gözler Polis Akademisi’nde! Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?
- Hercai 23. bölüm izle! Hercai 23. bölüm tek parça izle! - ATV
- Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? Jandarma uzman erbaş 4. grup çağrısı ne zaman başlıyor?
- EURO 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye kaçıncı torbada?
- Türkiye ile Libya arasında imzalanan "münhasır bölge anlaşması" ne anlama geliyor? Türkiye hangi bölgelerde söz sahibi oldu?
- Başkan Erdoğan'dan Selahattin Kara Resim Sergisi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
- AK Parti'den CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin şebeke suyuna yüzde 60'lık zammına tepki
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Alevilere yönelik provokasyon hakkında açıklama