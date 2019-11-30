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Sivasspor evinde Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti! Tarihi istatistik...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2019
SİVASSPOR'DAN TARİHİ İSTATİSTİK!

13. hafta mücadelesinde sahasında 'yı mağlup eden , bu sezon ligde oynadığı maçların tamamında gol atan tek takım oldu.

'de lider Demir Grup , sahasında ağırladığı 'yı mağlup ederek liderliğini perçinledi.

13 HAFTA GOL ATTI

yönetimindeki Sivasspor, bu sonuçla birlikte bir rekora imza attı. Yiğidolar, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 13 haftasında da gol atmayı başarmış oldu.

TEK TAKIM

Sivasspor ayrıca bu sezon ligde oynadığı tüm maçlarda gol atan tek takım konumunda bulunuyor.

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