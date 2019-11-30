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"Gıda Komitesi" toplantısında gıda enflasyonu ile mücadele ele alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2019 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019
KRİTİK TOPLANTI! MASADA GIDA ENFLASYONU VAR

Hazine ve Maliye Bakanı , Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün "" toplantısına katıldı. Bakan Albayrak,  gıda enflasyonu ile mücadelenin ele alındığını belirtti.

Toplantı sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Sera üretimine güçlü katkı sağlayacak SERA A.Ş.'nin çalışmaları, sulama altyapı projeleri ve başta olmak üzere gıda enflasyonu ile mücadeledeki yapısal adımlarımızı ele aldık." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:

" toplantımızı gerçekleştirdik. Sera üretimine güçlü katkı sağlayacak SERA A.Ş.'nin çalışmaları, sulama altyapı projeleri ve Girdi Finansman Sistemi başta olmak üzere gıda enflasyonu ile mücadeledeki yapısal adımlarımızı ele aldık."

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