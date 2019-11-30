"Gıda Komitesi" toplantısında gıda enflasyonu ile mücadele ele alındı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün "Gıda Komitesi" toplantısına katıldı. Bakan Albayrak, gıda enflasyonu ile mücadelenin ele alındığını belirtti.
Toplantı sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Sera üretimine güçlü katkı sağlayacak SERA A.Ş.'nin çalışmaları, sulama altyapı projeleri ve Girdi Finansman Sistemi başta olmak üzere gıda enflasyonu ile mücadeledeki yapısal adımlarımızı ele aldık." dedi.
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:
"Gıda Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Sera üretimine güçlü katkı sağlayacak SERA A.Ş.'nin çalışmaları, sulama altyapı projeleri ve Girdi Finansman Sistemi başta olmak üzere gıda enflasyonu ile mücadeledeki yapısal adımlarımızı ele aldık."
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