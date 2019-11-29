İBB'den çıkartılan işçiler için başlatılan imza kampanyası sona erdi
İBB'nin işçi kıyımları sonrası başlayan protestoların 88. gününde imza kampanyası da başlamıştı. Vezneciler Metrosu çıkışında kurulan stantta başlatılan ve 8 gün süren imza kampanyasında 100 binden fazla imza toplantı. Toplanan imzalar Ekrem İmamoğlu'na sunulacak.
İBB'de çalışırken işten çıkarılan işçiler eylemlerinin 88. gününde Vezneciler Metrosu çıkışında stant kurarak imza kampanyası başlatmıştı. 8 gün süren imza kampanyası bugün sona erdi. Yaklaşık yüz bin imza topladığını ifade eden işçiler, İBB önünde basın açıklaması yaptı.
İMZALAR İMAMOĞLU'NA SUNULACAK
Açıklamayı İSPARK'ta çalışırken işten çıkarılan Umut Aydoğan yaptı. Aydoğan, "8 günde 100 bini aşkın imza topladıysak kutsal İstanbul'umuzun 39 ilçesinde bu kampanyayı gerçekleştirseydik. Milyonların desteğini alabileceğimizi bu şekilde göstermiş olduk" dedi.
İşçilerin bir an önce işlerine döndürülmesi gerektiğini ifade eden Aydoğan, "Buradaki arkadaşlarıma sesleniyorum. Bu davanın sahibi haktır. Hak olan davada ise zafer muhakkaktır. Zafer direnen emekçinin olacaktır"diye konuştu.
Toplanan imzalar sendika yetkililerine teslim edilecek. Sendika yetkilileri ise imzaları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sunacak.
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