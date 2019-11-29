29 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

AK Parti'den CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin şebeke suyuna yüzde 60'lık zammına tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2019 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019
AK PARTİ'DEN CHP'Lİ BELEDİYENİN SUYA FAHİŞ ZAMMINA TEPKİ

İl Başkanı , Büyükşehir Belediye Meclisinde yüzde 60 zam yapılması kararının alınmasına tepki gösterdi. Çalışkan, "'li , bütün vatandaşlarımızın kullandığı konut ve meskenlere ilişkin su ücretlerine AK Parti grubumuzun şiddetle karşı çıkmasına rağmen, yüzde 60 oranında zam yapmıştır" açıklamasında bulundu.

İl Başkanı , yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Meclisinin dün yaptığı oturumunda, Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (ESKİ), 2020-2024 yıllarına ait stratejik planı, 2020-2024 yıllarına ait yatırım programı, 2020 yılı yatırım programı, 2020 yılı performans programı ve 2020'yi izleyen iki yılın bütçesinin görüşüldüğü aktardı.



"AK PARTİ'NİN ŞİDDETLE KARŞI ÇIKMASINA RAĞMEN ZAM KABUL EDİLDİ"

Yatırımlara ayrılan rakamların yetersiz olduğunu ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

"Nerede insan sağlığı, nerede çevre sağlığı ve nerede Avrupa kenti? Ancak 'li , bütün vatandaşlarımızın kullandığı konut ve meskenlere ilişkin su ücretlerine AK Parti grubumuzun şiddetle karşı çıkmasına rağmen, yüzde 60 oranında zam yapmıştır. Bu zam oranı çok yüksektir ve fahiş bir orandır. Bu zammın kabul edilmesi mümkün değildir. Ayrıca bu zammın, merkezi hükümet tarafından yapılan diğer zamlarla ilişkili olduğu ve genel ekonomik duruma göre yapıldığı savunmasına sığınılamaz. Diğer taraftan, geçen yıl yapılmayan zamlardan dolayı ve maliyet artışlarından dolayı, ESKİ'nin zarar edeceği bahanesi de tamamen geçersizdir. Su zammının ivedilikle geri alınması kamuoyu adına istiyoruz."

Eskişehir'de şebeke suyuna yüzde 60 zam ESKİŞEHİR'DE ŞEBEKE SUYUNA YÜZDE 60 ZAM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN