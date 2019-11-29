29 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Ankara merkezli 4 ilde organize suç örgütüne kritik operasyon!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2019 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019
ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE KRİTİK OPERASYON!

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, baskı, şantaj, yağma gibi suçları işledikleri belirlenen organize üyelerine yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde baskı, şantaj ve yağma gibi suçları işledikleri, esnaf ve iş yeri sahiplerini haraca bağlayarak haksız ekonomik çıkar sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takiple örgüt üyelerinin faaliyetlerini tespit eden ekipler, sabah saatlerinde Ankara merkezli 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı, zanlıların ev ve iş yerlerinde çok sayıda silah ve çeşitli çaplarda tabanca mermileri ile çek ve senetler ele geçirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

MSB'den çarpıcı paylaşım: PKK/YPG öldürmek için var, biz yaşatmak için MSB'DEN ÇARPICI PAYLAŞIM: PKK/YPG ÖLDÜRMEK İÇİN VAR, BİZ YAŞATMAK İÇİN
Barzani'den flaş PKK açıklaması BARZANİ'DEN FLAŞ PKK AÇIKLAMASI
Etkisiz hale getirilen ve kırmızı kategoride aranan Beraat Afşin'in PKK kampındaki görüntüleri ortaya çıktı ETKİSİZ HALE GETİRİLEN VE KIRMIZI KATEGORİDE ARANAN BERAAT AFŞİN'İN PKK KAMPINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN