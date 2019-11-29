Ankara merkezli 4 ilde organize suç örgütüne kritik operasyon!
Giriş Tarihi: 29.11.2019 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, baskı, şantaj, yağma gibi suçları işledikleri belirlenen organize suç örgütü üyelerine yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde baskı, şantaj ve yağma gibi suçları işledikleri, esnaf ve iş yeri sahiplerini haraca bağlayarak haksız ekonomik çıkar sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takiple örgüt üyelerinin faaliyetlerini tespit eden ekipler, sabah saatlerinde Ankara merkezli 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı, zanlıların ev ve iş yerlerinde çok sayıda silah ve çeşitli çaplarda tabanca mermileri ile çek ve senetler ele geçirildi.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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