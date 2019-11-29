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Yunanistan'ın Türkiye'ye ittiği Yusufi: 5 Yunan polisi beni 2 saat dövdü!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2019 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019
5 YUNAN POLİSİ BENİ 2 SAAT DÖVDÜ

, yasa dışı yollardan ülkeye giren aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6'sı yaralı 68 kaçak göçmeni Meriç Nehri üzerinden botlarla 'ye geri itti. 'de askeri bölgede yakalanan ve sağlık kontrol�� için hastaneye getirilen göçmenler Yunan polisi tarafından dövüldüğünü belirtti. Hastaneye kaldırılan göçmenlerden , 5 Yunan polisinin kendisini 2 saat boyunca dövüp, kolunu kırdığını söyledi.

güvenlik güçleri, ülkelerinde yakaladığı göçmenleri dövüp uluslararası sözleşmelere de uymayarak 'ye itmeye devam ediyor. Son bir yılda 25 bin göçmeni dövüp, zorla bota bindirip Meriç Nehri üzerinden geri iten Yunan güvenlik güçleri, düzensiz göçmenlerin ifadelerine göre telefon ve paralarını da gasbediyor.

'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır devriye ekipleri, Meriç Nehri'nin geçtiği Yunanistan'a sınır bölgede, gece yarısı yaptığı denetimlerde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, Bangladeş, , ve Cezayir uyruklu 68 yakaladı. Yakalanan kaçaklar alınan ifadelerinde, Yunan polisi tarafından dövülüp sınıra getirilerek zorla bindirildikleri botla, Türkiye'ye gönderildiklerini söyledi. Kaçaklardan 6'sının yaralı olduğu belirlendi.



"2 SAAT BOYUNCA DÖVDÜLER"

Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen göçmenlerden Afganistan uyruklu , Yunan polislerin dövüp, kolunu kırdığını belirterek, "5 Yunan polisi beni 2 saat boyunca sopayla dövdü. Aldığım darbeler sonucu kolum kırıldı, sırtımda derin izler var. Konuşmama izin vermediler. Onlarda hiç vicdan yok. Türk askeri bize çok yardım etti. Canımızı zor kurtardım" dedi.
İsmi öğrenilemeyen bir başka Afganistanlı ise aldığı darbeler sonucu ayak parmaklarının kırıldığını ifade etti. 6 yaralıdan 2'sinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Diğer 66 kaçak ise Edirne İl Göç İdaresi'ne götürüldü.

YUNAN ULUSLARARASI ANLAŞMAYA UYMUYOR

Yunanistan'ın, uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu belirtilse de 'deport' ya da 'push back' de (geri itme) denilen uygulamayla ülkeye giren binlerce kişiyi Türkiye'ye geri gönderiyor. Yunanistan gecenin ilerleyen saatlerinde özelikle sis ve yağışlı günlerde nehrin karşı tarafından, ağaçlık alanlardan göçmenleri bota bindirip Türkiye'ye zorla itiyor.

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