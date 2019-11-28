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MSB'den çarpıcı paylaşım: PKK/YPG öldürmek için var, biz yaşatmak için

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2019 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
ÇARPICI PAYLAŞIM: ONLAR ÖLDÜRMEK, BİZ YAŞATMAK İÇİN...

, "Terör örgütü / öldürmek için var, biz yaşatmak için!" başlığıyla, terör örgütünün yıktığı hayatları gösteren bir video paylaştı.

, Twitter'dan, terör örgütü /'li teröristlerin 26 Kasım'da Rasulayn'ın Tel Halef kentinde gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısıyla yıktığı hayatları gösteren bir video paylaştı.

"Terör örgütü PKK/YPG öldürmek için var, biz yaşatmak için!" başlığıyla paylaşılan videoda, saldırı sonrası olay yeri ve köylülerin açıklamalarına yer verildi.

MSB'den çarpıcı paylaşım: PKK/YPG öldürmek için var, biz yaşatmak için MSB'DEN ÇARPICI PAYLAŞIM: PKK/YPG ÖLDÜRMEK İÇİN VAR, BİZ YAŞATMAK İÇİN

"ALLAH TÜRK ASKERİNDEN VE ERDOĞAN'DAN RAZI OLSUN"

Terör örgütü PKK'nın araç getirip insanların ortasında patlattığını ifade eden bir Suriyeli, "Bunlar kafir, Müslüman değiller. askerinden razı olsun. Gelip burayı temizlediler. Küçük çocuklar ve kadınlar öldü. Bu insanların suçu ne? İnsanlar size ne yaptı? Allah belanızı versin, sizi bildiği gibi yapsın. İnşallah sizden kurtuluruz. Allah Türk askerinden ve Erdoğan'dan razı olsun. Buraya gelip temizlediler. Allah ne muradınız varsa versin." diye konuştu.

"EVLATLARIMIZI ÖLDÜRDÜLER, HİÇBİR ŞEY BIRAKMADILAR"

Saldırıda küçük oğlunu, kardeşini ve ağabeyinin iki oğlunu kaybettiğini belirten bir başka Suriyeli ise, "Biz çalışıyorduk, oğullarım gitti. Orası benim evim. Şu an evimde kimse yok. Benim oğullarımın hepsi küçük. Küçük çocuklarımıza ekmek getirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Terör örgütünün evlatlarını öldürdüğünü, hiçbir şey bırakmadığını belirten Suriyeli kadın ise, "5 oğlumuz ve 4 dükkanımız gitti. Dükkanlarımıza, araçlarımıza bakın. Hiçbir şey bırakmadılar. Sizi Allah'a bırakıyoruz. Biz bir şey yapmadık, suç da işlemedik." dedi.

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