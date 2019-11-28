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Barzani'den flaş PKK açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.11.2019 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
BARZANİ'DEN FLAŞ PKK AÇIKLAMASI

IKBY Başbakanı Mesrur , "’nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız" dedi. Barzani, Sincar'ı şu anda IKBY'nin değil, Irak güvenlik güçlerinin kontrol ettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile IKBY Başbakanı , Dışişleri Resmi Konutu'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"ONAYLAMIYORUZ VE BUNA KARŞIYIZ"

Barzani, terör örgütü 'nın Irak'ın Sincar bölgesindeki varlığı hakkındaki soruyu yanıtlarken, Sincar'ı şu anda IKBY'nin değil, Irak güvenlik güçlerinin kontrol ettiğini söyledi.

Barzani, "Geçmişte dediğimiz gibi genel olarak PKK'nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız." ifadesini kullandı.

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