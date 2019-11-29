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Suriye'de yakalanan 2 DEAŞ'lı tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2019
GAZİANTEP'TE 2 DEAŞ'LI TUTUKLANDI

Türkiye'nin Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'nın yankıları devam ediyor. Güvenlik güçleri tarafından Suriye'de yakalanan 'lı 2 kadın terörist, 'te çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından Suriye'de yakalanan 'lı 2 kadın terörist, 'te çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada DEAŞ'lı kadın teröristlerin Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirildiği vurgulanarak, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Suriye ülkesinde yakalanıp, ülkemize getirilen (2) kadın şüpheli gözaltına alınmış olup sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." denildi.

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