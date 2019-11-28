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"Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi" belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2019 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ BELLİ OLDU

Gelen son dakika haberine göre; Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon lira olurken, tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak.

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon lira oldu. Tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak.

11 AYDIR İKRAMİYESİNİ ALMADI

Geçen sene büyük ikramiye 70 milyon liraydı. 'nun bu çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 390 milyon 910 bin liraydı ve tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılmıştı. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 70 milyon TL kazandıran biletin numarası 7615536 oldu. Ancak talihli 11 aydır ikramiyesini almadı.

MİLYONER OLACAK

Bu sene Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olurken, tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak. Milli Piyango çekiliş sonuçları ile bir kişi milyoner olacak.

Normalde 6 rakam içeren Milli Piyango biletleri yılbaşına özel 7 rakam ile oluşturuluyor. Her rakam 0-9 arasında 10 farklı değer alabiliyor. Dolayısıyla adet birbirinden farklı bilet numarası var. Yani çekilişte büyük ikramiyenin elinizdeki bilet numarasına çıkma olasılığı 10 milyonda bir..

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