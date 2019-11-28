Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan NATO'ya net mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli. Baltık için istenen bizim için de istenmeli" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "NATO tüm müttefiklerin endişelerini karşılayacak şekilde hareket etmeli. Baltık için istenen bizim için de istenmeli" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN DA SERT TEPKİ GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye- NATO ilişkilerine yönelik Twitter'dan değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, ikinci büyük ordusunu teşkil ettiği NATO'nun güçlü bir üyesi olduğunu ve Avrupa Birliği'ne tam üye olarak katılma arzusunu vurgulayan Kalın, "Müttefikler, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye almalı ve bu tehditlerin üstesinden gelmek için ortaklaşa çalışmalı." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE RESTİ ÇEKTİ

Türkiye'nin NATO'daki temsilcisine, ittifakın YPG'yi terörist örgüt olarak görene kadar, söz konusu savunma planlarını imzalamaması, özel ve resmi görüşmelerde bu konuda daha katı tutum sergilemesi yolunda talimat verdiği bildirildi.