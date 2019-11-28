Son dakika: Erdoğan’dan İzmir’de Alevilere yönelik provokasyon hakkında flaş açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da 6. Din Şurası Kapanış Programı'nda konuştu. Erdoğan, "İslam bize göre değil, biz İslam'a göre hareket edeceğiz." dedi. Erdoğan'ın bir diğer dikkat çeken açıklaması ise "Dini, hayattan tecrit eden, belli kalıplara, şekillere, davranışlara hapseden dogmatik bir anlayışa itibar etmeyeceğiz." şeklinde oldu. Konuşmasında önemli bir noktaya da değinen Başkan Erdoğan, "Hakla batılı karıştıran amorf inanç sistemlerinin genç kuşaklar arasında rağbet görmesinden endişe ediliyor." ifadelerine yer verdi. Öte yandan Erdoğan, İzmir’de Alevilere yönelik provokasyon hakkında açıklama yaptı ve "Ülkemizi bölmek ve parçalamak için yapıyorlar, cezasız kalmayacak" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 6. Din Şurası Kapanış Programı'nda hitap etti. Erdoğan, İzmir'de Alevilere yönelik provokasyon hakkında önemli bir açıklama yaptı ve "Ülkemizi bölmek ve parçalamak için yapıyorlar, cezasız kalmayacak" şeklinde çok net mesaj verdi.





Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"İSTİŞARE PEYGAMBER GELENEĞİDİR"



Şura kararları ülkemiz ve tüm alemi İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum, Şura'ya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bir konu hakkında işin ehline başvurarak danışmak Allah Resulünün benimsediği ve ümmettine öğrettiği bir şeydir. İstişare kültürünü terk ettiğimizde ümmet olarak hep geriye düştük.



Müslümanların kutsallarına saldıranlara karşı harekete gerçek ortak tavır almayı sağladık. Sadece konuşmakla karar almakla yetinmedik aldığımız kararların hayata geçirilmesi için de gayret sarf ettik.



Diyanet işler Başkanlığımız anlamlı bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Oldukça verimli fikir alışverişleri gerçekleştirildi. Birikimleriyle şuraya katkı sağlayan tüm din adamlarımıza teşekkür ederim. Zira istişare peygamber geleneğidir.







"BÖYLE BİR ANLAYIŞIN MÜSLÜMANLARA VEREBİLECEĞİ BİR ŞEY YOK"

İslam ümmeti ne yazık ki zamanla bir araya gelme zeminlerini de kaybetmişlerdir. Bugün bile Kudüs, Filistin, terörle mücadele gibi pek çok konuda bu eksikliği görüyoruz. Son 2 asırdaki sıkıntıların gerisinde şuraya gerekli önemin verilmemesi vardır. İslam dünyasının üzerine serpilmiş ölü toprağını kaldırmak için çok büyük mücadeleler verdik. Müslümanlar sıkıntılarına devayı batı başkentlerinde arıyor. Böyle bir anlayışın Müslümanlara verebileceği bir şey yoktur.

Yıllardır örselenmiş Müslüman öz güvenini yeniden diriltmek için gayret gösterdik. Her 5 senede bir düzenlenen din şurası çağımızın sorunlarına İslami bakışlar aracılığıyla çözüm üreten bir platformdur. Dinimiz İslam hayatımızın tüm alanlarını kapsayan kurallar manzumesidir.

Bir Müslüman olarak günün 24 saati Müslümanca yaşamak için emrolunduk. Zaman ve şartlar değişse de İslam'ın nasları değişmeyecektir. Faiz yalan zulüm kibir iftira zan hırsızlık masumu öldürmek yasak olmaya devam edecektir. Hangi sebeple olursa olsun Kuran'ın emirlerini yok saymak bir Müslümana yakışmaz. Dolayısıyla dinde ekleme çıkarma olmaz. Bana uymuyor bahanesi ile kimse nasları inkar edemez.







"İSLAM BİZE GÖRE DEĞİL BİZ İSLAM'A GÖRE HAREKET EDECEĞİZ"

İnsan inandığı gibi yaşamazsa bir süre sonra yaşadığı gibi inanmaya başlar. Bunun için İslam bize göre değil biz İslam'a göre hareket edeceğiz. Nerede ve hangi zamanda yaşarsak yaşayalım Kuran'ın emirlerini hükümsüz kılmak olmaz, biz İslam'a göre hareket edeceğiz.

İnsan sadece kendi fıtratına göre değil içinde yaşadığı toplumdan diğer varlıklara göre pek çok şeye bencilleşiyor. Modern insan onca imkana rağmen hiç olmadığı kadar yalnızdır. Modern çağın hastalığı denen stres yaygınlaşırken sosyal çözülmede giderek hızlanıyor. Gençlerin arasında ekran bağımlığı gibi yeni alışkanlıklar ortaya çıkıyor.

İstikbalimizin teminatı olarak baktığımız evlatlarımız çoğu batı menşeli sapkın akımlar karşısında ne yazık ki savunmasız kalıyor. Paylaşmanın yerini bencillik alıyor.

Dini hayattan tecrit belli kalıplara şekillere davranışlara hapseden dogmatik bir anlayışa itibar etmeyeceğiz.

Bir Müslüman, dinini hayatın şartlarına göre değil, hayatını inancının esaslarına göre uyarlamakla mükelleftir. Şayet insan inandığı gibi yaşamazsa, bir süre sonra yaşadığı gibi inanmaya başlar. Din, kişinin hayatına nüfuz etmezse, kişi zamanla yapıp ettiklerini dinleştirme yanlışına düşer. Bunun için İslam bize göre değil, biz İslam'a göre hareket edeceğiz.

Hakla batılı karıştıran amorf inanç sistemlerinin genç kuşaklar arasında rağbet görmesinden endişe ediliyor.







"BU ÜLKE BİR DAHA 15 TEMMUZ'LARIN YAŞANMASINA İZİN VERMEYECEKTİR"

FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleri cihat kavramını çarpıtarak şer odaklarının ekmeğine yağ sürmüştür. FETÖ ve DEAŞ tecrübesi her türlü din istismarına karşı samimi bir mücadele halinde olmamızı gerek kılıyor.

Dinini sağlam kaynaklardan öğrenen mümin aklını başkasına kiralamayacaktır.

Benim kayınbiraderlerimizin bir tanesini adı Hüseyin, bir tanesinin adı Hasan bir tanesinin adı da Ali'dir. Böyle bir ayrım biz de yok. Bunlar sevgili peygamberimizin en yakınlarıydı biz onun için severiz.

ERDOĞAN'DAN İZMİR'DE ALEVİLERE YÖNELİK PROVOKASYON HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA

Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuyor. Ülkemizi parçalamak için. Açık ve net söylüyorum. Böyle bir sorunumuz yok. Bu kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde tüm güvenlik teşkilatlarımız çalışmaktadır. Bunlar yakalandığı zaman da hesabı sorulacaktır. Milli bünyemize mugayir projelerle insanlarımızın arasına nifak tohumları ekilmesine rıza gösteremeyiz.. Bunları Çorum'da Maraş'ta yaşadık. Bu tarz girişimlere karşı hepimiz uyanık olmalıyız.





Her şey çok açık net ortada. Sadece FETÖ okullarına ABD'de 750 milyon dolar yılda para ödeniyor. Bu bize bir şey anlatması lazım. Bunları sürekli söylememize rağmen halen kendimize gelmiyoruz. Türkiye artık üzerimize karabasan gibi çöken 28 Şubat'ların ülkesi değildir. Ezan sesine hasret kaldığımız karanlık dönemler bir daha gelmemek üzere geride kalmıştır.

Hiçbir güç insanımızı inancından kadim değerlerinden koparamayacaktır. Bu ülke bir daha 15 Temmuz'ların yaşanmasına izin vermeyecektir.



"İSLAM ÜNİVERSİTESİNİN KURULMASINI ÖNEMSİYORUM"

İstanbul'un ilim merkezi haline gelmesi ve İslam'la ilgili referans alınacak bir uluslararası İslam üniversitesinin kurulmasını önemsiyorum"

İslam düşmanlığının ve Neonazi terörünün adeta veba gibi yayıldığı bir ortamda, gurbette yaşayan insanımızı sahipsiz bırakamayız. Bu kardeşlerimizi ılımlı İslam gibi emperyalist projelerin pençesine terk edemeyiz.