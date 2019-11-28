Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik tazminat davası
Giriş Tarihi: 28.11.2019 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
Gelen son dakika bilgisine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözleriyle ilgili 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz salı günü grup toplantısında yaptığı konuşmada sarf ettiği haddini aşan sözler nedeniyle tazminat davası açtı.
250 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle ilgili Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 250 bin TL manevi tazminat davası açtı.
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