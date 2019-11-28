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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik tazminat davası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2019 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
PİŞMAN OLACAK! ERDOĞAN'DAN TAZMİNAT DAVASI!

Gelen son dakika bilgisine göre; Başkan , lideri Kemal 'nun grup toplantısındaki sözleriyle ilgili 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Başkan , Genel Başkanı Kemal 'nun geçtiğimiz salı günü grup toplantısında yaptığı konuşmada sarf ettiği haddini aşan sözler nedeniyle tazminat davası açtı.

250 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle ilgili 7. 'nde 250 bin TL manevi tazminat davası açtı.

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