AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na "metro" tepkisi: Bu söylemeleri doğru değil
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önceki gün Çekmeköy-Sancaktepe- Sultanbeyli metro hattı çalışmalarının yeniden başlatılması üzerine düzenlenen törende yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kasım ayı meclis toplantısında konuşan Göksu, AK Parti Belediyeciliği döneminde başlatılan ya da tamamlanan projeler üzerinden algı yapıldığını ifade etti.
"BU SÖYLEMELERİ DOĞRU DEĞİL"
Göksu, şöyle konuştu:
"Çekmeköy-Sancaktepe- Sultanbeyli metro hattı 2017 yılında başlamış ve özellikle Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının ikinci etabı olarak inşa edilmektedir. Çekmeköy-Üsküdar bitirilmiş ve açılmış ve şu anda İstanbullular kullanıyor. Çekmeköy-Sultanbeyli Hattı ise bizim dönemimizde projesi yapılmış, ihalesi yapılmış, çalışması başlamış ve yüzde 10'a yakınına kadarı da bitirilmiş bir hat. Bu hatla ilgili finansal altyapılar, finansal kurgular, görüşmeler hepsi bizim dönemimizde yapılmış imza aşamasına gelmiş. Kalkıp da 'Efendim biz merkezi hükümetin kapısını çaldık alamadık şuraya gittik alamadık' gibi söylemeleri doğru değil. Bu metro yatırımlarının büyük bir bölümü dış kredilerle yapılıyor ve dış kredilerle yapılanlar da hazine izni ile yapılıyor. Çekmeköy-Sultanbeyli metro hattının dış kredisi ile ilgili hazine izinleri verilmiş, onayları yapılmış, işlemleri devam ederken sadece ve sadece bir imza aşamasına kalmış bir şeyi geçmişi yok ederek lansman yapmanın doğru olmadığını düşünüyoruz."
"PROJELERİN TAKİBİNDE OLACAĞIZ"
Göksu, metro çalışmaları hakkında bilgiler paylaşarak AK Parti grubu olarak mevcut yönetimin çalışmalarının takibini yapacaklarını belirtti.
AK Parti döneminde yapılan metrolara da değinen Göksu, şunları kaydetti:
"Bugünlerde Büyükşehir Belediyesinin sözcüsü olduğunu bildiğim bir arkadaşımız sosyal medya üzerinden bir açıklama yapıyor. Diyor ki '18 kilometrelik Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattıyla ilgili kazının sonuna geldik.' El insaf. 6 ay önce Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında test sürüşü yapıldı. O test sürüşüne katılanlardan, metroda yolculuk yapanlardan biri de benim. Şimdi kendinize bir alan açmak için bir başkasını kötülemeniz gerekmez. Yapılan hizmete teşekkür ederseniz o hizmetten istifade edenler de size teşekkür eder. Diğer taraftan bulunan 110 milyon avroluk krediyle sadece 2 kilometre metro yapabilir. Geriye 9 kilometresini geçmişe dönerek, geçmişi suçlayarak, size o imkanı sunmuş bir yapıya 'Bitmişti tükenmişti, dünya bize kredi açtı..' Bir dakika ya bunlar daha önceden hazırlanmış yapılmış bitmiş işler. Teşekkür ederek başlasalardı. Zannedersem İstanbullular da teşekkür ederdi. Bu açıdan şunu söylüyorum ne AK Parti belediyeciliği ne AK Parti İBB grubu ne de AK Parti hükümeti hiçbir zaman için İstanbullulara üretilecek hizmete engel olmayacak, üretilecek hizmete destek olacaktır."
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