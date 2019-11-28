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İçişleri Bakanlığı: Davuş Tepe Üs bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2019 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

, "-Merkez ilçe bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz olmuştur." açıklamasında bulundu.

, 'de yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelinin olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Hakkari merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.
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