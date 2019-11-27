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Başkan Erdoğan: Bor karbürü üretimine başlıyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ BOR MADENİ AÇIKLAMASI!

Başkan , bor madeni konusunda üretilen spekülasyonlara dikkat çekerek "Dertleri emek vererek kazanmak değil, afaki hesaplarla milleti kandırmaktı. Ama biz boru aldık, işledik, ürüne dönüştürdük. Askeri kıyafetlerde zırh olarak kullanılacak bor karbürü üretimine başlıyoruz." dedi.

Başkan , 'nde düzenlenen " Vizyoner'19" programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu ve bor madeni konusunda üretilen spekülasyonlara dikkat çekti. Başkan Erdoğan, "Dertleri emek vererek kazanmak değil, afaki hesaplarla milleti kandırmaktı. Ama biz boru aldık, işledik, ürüne dönüştürdük. Askeri kıyafetlerde, zırh olarak kullanılacak bor karbürü üretimine başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan son dakika bor madeni açıklaması: Üretimine başlıyoruz BAŞKAN ERDOĞAN’DAN SON DAKİKA BOR MADENİ AÇIKLAMASI: ÜRETİMİNE BAŞLIYORUZ

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"DERTLERİ MİLLETİ KANDIRMAK"

"Yıllarca bu ülkede bor madeninin değeri üzerinden spekülasyon yapıldı, komplo teorileri geliştirdi. Kimse bu bor nedir, nasıl çıkarılır, nasıl satılır kısmına kafa yormadı. Dertleri emek vererek kazanmak değil, afaki hesaplarla milleti kandırmaktı.

"BALONLARI KISA SÜRE PATLADI"

'ye yönelik saldırıların arttığı dönemde Erke dönergeci aleti müjdesini verdiler. Ortada ne icat ne cihaz ne de bedava elektrik olmadığı için balon kısa sürede söndü, patladı.

"BOR KARBÜRÜ ÜRETİMİE BAŞLIYORUZ"

Boru aldık, işledik, ürüne dönüştürdük. Askeri kıyafetlerde, zırh olarak kullanılacak bor karbürü üretimine başlıyoruz. Bandırma'da temelini attığımız fabrikayı 2 yılda tamamlayacak ve yılda 1000 ton bor karbürü üreteceğiz. Dünyada 8 tondur.

Son dakika: Başkan Erdoğan: Milletimizin moralini bozmak isteyenlerin heveslerini kıracağız SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN: MİLLETİMİZİN MORALİNİ BOZMAK İSTEYENLERİN HEVESLERİNİ KIRACAĞIZ

TÜRKİYE'NİN DİJİTAL GELİŞİMİ

Bu konuya verdiğimiz önem sebebiyle doğrudan Cumhurbaşkanlığı bünyesinde dijital dönüşüm ofisi kurduk. Milli yazılımlara, kritik altyapıların korunmasına yönelik takipleri, yapıp destekliyoruz. Dijital Türkiye platformunda bir araya getirdik. Teknoloji bizden çok daha hızlı ilerliyor.

Bugün Türkiye'de 75 milyonun üzerinde geniş bant abone bulunuyor. Mobil telefon abonesi 23 milyondu bugün 83 milyonun üzerine çıktı. Fiber altyapı 364 bin kilometreyi geçtik. Fiber hat konusunda yavaş gittiğimizi görüyoruz. Firmaların fiber altyapısını hızlandırması istiyoruz."

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