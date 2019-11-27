Başkan Erdoğan: Bor karbürü üretimine başlıyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bor madeni konusunda üretilen spekülasyonlara dikkat çekerek "Dertleri emek vererek kazanmak değil, afaki hesaplarla milleti kandırmaktı. Ama biz boru aldık, işledik, ürüne dönüştürdük. Askeri kıyafetlerde zırh olarak kullanılacak bor karbürü üretimine başlıyoruz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "MÜSİAD Vizyoner'19" programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu ve bor madeni konusunda üretilen spekülasyonlara dikkat çekti. Başkan Erdoğan, "Dertleri emek vererek kazanmak değil, afaki hesaplarla milleti kandırmaktı. Ama biz boru aldık, işledik, ürüne dönüştürdük. Askeri kıyafetlerde, zırh olarak kullanılacak bor karbürü üretimine başlıyoruz." ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
"DERTLERİ MİLLETİ KANDIRMAK"
"Yıllarca bu ülkede bor madeninin değeri üzerinden spekülasyon yapıldı, komplo teorileri geliştirdi. Kimse bu bor nedir, nasıl çıkarılır, nasıl satılır kısmına kafa yormadı. Dertleri emek vererek kazanmak değil, afaki hesaplarla milleti kandırmaktı.
"BALONLARI KISA SÜRE PATLADI"
AK Parti'ye yönelik saldırıların arttığı dönemde Erke dönergeci aleti müjdesini verdiler. Ortada ne icat ne cihaz ne de bedava elektrik olmadığı için balon kısa sürede söndü, patladı.
"BOR KARBÜRÜ ÜRETİMİE BAŞLIYORUZ"
Boru aldık, işledik, ürüne dönüştürdük. Askeri kıyafetlerde, zırh olarak kullanılacak bor karbürü üretimine başlıyoruz. Balıkesir Bandırma'da temelini attığımız fabrikayı 2 yılda tamamlayacak ve yılda 1000 ton bor karbürü üreteceğiz. Dünyada 8 tondur.
TÜRKİYE'NİN DİJİTAL GELİŞİMİ
Bu konuya verdiğimiz önem sebebiyle doğrudan Cumhurbaşkanlığı bünyesinde dijital dönüşüm ofisi kurduk. Milli yazılımlara, kritik altyapıların korunmasına yönelik takipleri, yapıp destekliyoruz. Dijital Türkiye platformunda bir araya getirdik. Teknoloji bizden çok daha hızlı ilerliyor.
Bugün Türkiye'de 75 milyonun üzerinde geniş bant abone bulunuyor. Mobil telefon abonesi 23 milyondu bugün 83 milyonun üzerine çıktı. Fiber altyapı 364 bin kilometreyi geçtik. Fiber hat konusunda yavaş gittiğimizi görüyoruz. Firmaların fiber altyapısını hızlandırması istiyoruz."
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