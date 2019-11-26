26 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Vatandaşlara verdikleri sözleri unuttular! İmamoğlu'ndan sonra Tunç Soyer de suya zam yaptı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
SÖZLER UNUTULDU! İMAMOĞLU'NDAN SONRA TUNÇ SOYER DE...

'li belediyelerin yağmuru sürüyor. Seçimden önce suya indirim sözü veren İmamoğlu birkaç ayın ardından 'yanlış hesapladık' diyerek aldıkları zam kararını açıklamıştı. Bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden CHP'li belediyesinden de zam haberi geldi. Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Kasım ayı toplantısının 2. birleşiminde, İZSU’nun 2020 yılında su tarifelerine yüzde 15 zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi. Zamlı tarife uygulaması 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girecek.

Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı altıncı oturumunda, 'li meclis üyelerinin yurt dışı temasları nedeniyle eleştirdiği Belediye Başkanı , "Değerli arkadaşlar, kentler marka kent olmak için yarışır. Aslında marka sözcüğü ticari bir ürün için kullanılır. Kentler ticari ürün değildir ama markalaşmak için yarışırlar. Burada bahsedilen şey dünya kenti olmaktır. Dünyanın diğer kentleriyle mücadele edebilmek için marka kent olmalıyız. Bir kent dünya kenti değilse marka da değildir. Tüm dünyanın anladığı budur. İzmir bir dünya kenti olmaya layıktır. Peki, nasıl olacak? Biz ağzımızla kuş tutsak da dünyayla buluşmuyorsak, İzmir'in kabuklarını kırmıyorsak dünya kenti olamazsınız. Kimse size o unvanı vermez. O yüzden uluslararası platformlarda olmanız gerekir" dedi.

İstanbul'da suya 1 Aralık'tan itibaren yüzde 20 zam İSTANBUL'DA SUYA 1 ARALIK'TAN İTİBAREN YÜZDE 20 ZAM

"1 MİLYAR 100 MİLYON GELİR GİDER ARASINDA BÜTÇE AÇIĞI VAR"

İZSU 'nda da, Performans Programı ve 2020 Mali Yılı Bütçe Taslağı görüşüldü. Başkan Vekili Mustafa Özuslu, oturumda söz alarak, su fiyatlarında yüzde 15'lik bir artış olacağını söyledi. Özuslu, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlardan dolayı bu artış normal olduğunu savundu.

AK Parti Grup Başkan Vekili da, 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı Bütçe Taslağı hakkında konuştu. İZSU'nun, İzmir için hayati öneme sahip bir kurum olduğunu belirte Hızal, şunları söyledi:

"AK Parti Grubu olarak 5 yıllık stratejik planın geçmesi için olumlu oy kullandık. İzmir'in geliştirilmesi için doğru bir plan yaptınız, eksikleri olmasına karşın olumlu baktık. Başkan, 'marka kent' diyor. Hedefimiz İzmir'i dünya kentleri arasına sokmak. Başkan aday olduğu süreçte bunları dile getirdi, herhalde aynı sorunlar devam ediyordur. Şu da bir gerçek; 8 aylık bir süreçte bu kadar yapısal, ciddi sorunların ortadan kaldırılmasını elbette beklemiyoruz.1 milyar 100 milyon gelir gider arasında bütçe açığı var. Bunun denk hale gelmesini sağlayacak olan finansal girdi borçtur. İlkesel olarak, AK Parti olarak borçlanmaya karşı değiliz. Borçlanma yoluyla elde edilecek gelirin cari harcamalara ve borca harcanmasına karşıyız."

Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde gemi çelişkisi! TUNÇ SOYER YÖNETİMİNDEKİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE "GEMİ" ÇELİŞKİSİ!

AK PARTİ SU ZAMMINA KARŞI ÇIKTI

Suya yapılan zammı da eleştiren Özgür Hızal, "31 Mart'ta kazanılıyor, İzmirliye şirin gözükmek adına indirim yapıyorsunuz. Şimdi yüzde 15'lik var. Biz sizden indirim yapmanızı da istemiyoruz. Kaynakların doğru kullanılması sonrasında yüzde 15 zam yapmamanızı istiyoruz. Kayıp kaçak oranlarının aşağıya çekilmesini istiyoruz. Altyapı sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Bu bütçelerle bu şekilde devam edilirse bir 85 yıl daha sürecek. Biz sizden gerçekten yüzülebilir körfez projesi istiyoruz. Bu şekilde projelerle değil, doğru hayata geçilebilir verilerle istiyoruz. Aksi halde değil 3 yıl sonra 13 yıl sonra bile yüzülebilir körfez hayalini gerçekleştiremeyeceğiz. Tüm bu gerekçelerle AK Parti olarak bütçe tasarısı ve performans programına olumsuz oy kullanacağız" dedi.

Tunç Soyer İzmir'de vurgunu yaptı işçiler maaşsız kaldı TUNÇ SOYER İZMİR'DE VURGUNU YAPTI İŞÇİLER MAAŞSIZ KALDI

YENİ SU TARİFELERİ ŞU ŞEKİLDE

AK Parti Grubu'nun, program ve taslak için olumsuz yönde oy kullandığı oturumda, suya yüzde 15 oranında zam yapıldı. Zamlı tarife uygulaması 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girecek.

AK Parti'den Tunç Soyer'in Kıbrıs açıklamalarına tepki AK PARTİ'DEN TUNÇ SOYER'İN "KIBRIS" AÇIKLAMALARINA TEPKİ
DSP'den 'Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakılım' diyen CHP'li Tunç Soyer'e çok sert tepki DSP'DEN 'KIBRIS'I KIBRISLILARA BIRAKILIM' DİYEN CHP'Lİ TUNÇ SOYER'E ÇOK SERT TEPKİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN