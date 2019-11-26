26 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Kuzey Irak'a hava harekatı: 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
BAKANLIK DUYURDU! HEPSİ YOK EDİLDİ

, Kuzey 'ta devam eden operasyonlar ile ilgili yaptığı açıklamada Hakurk bölgesinde 7 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

, yurt dışında devam eden güvenlik operasyonları ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Hakurk bölgesinde 7 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"Pençe Harekâtı kapsamında kuzeyi Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlar devam edecek."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN