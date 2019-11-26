Kuzey Irak'a hava harekatı: 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta devam eden operasyonlar ile ilgili yaptığı açıklamada Hakurk bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, yurt dışında devam eden güvenlik operasyonları ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Hakurk bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlar devam edecek."