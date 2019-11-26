Rusya'dan flaş S-400 açıklaması: İkinci parti anlaşması 2020'de
Rusya’nın dış ülkelere silah satışından sorumlu tekel devlet şirketi ‘Rosoboronexport’, Türkiye ile S-400 konusunda ikinci satış anlaşmasının 2020'nin ilk yarısında imzalanmasını bekliyor.
Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport'un başkanı Alexander Mikheev, Türkiye ile S-400 hava savunma sistemlerinin satışına yönelik ikinci bir anlaşma yapmaya hazırlandıklarını belirtti.
"YENİ İMZA ÜMİDİ"
RIA Novosti ajansının aktardığına göre Mikheev yaptığı açıklamada, "Yeni S-400'ler için anlaşmayı 2020'nin ilk yarısında imzalamayı ümit ediyoruz" diye konuştu.
ANKARA'DA İMZALAR ATILMIŞTI
Tedarik anlaşmasının 11 Nisan 2017'de imzalandığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemine ait birinci grup malzemeleri 12 Temmuz'da Ankara'ya ulaşmıştı.
Türkiye, Rusya'dan 2,5 milyar dolar karşılığında toplam dört bataryadan oluşan iki adet S-400 sistemi satın almıştı. Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma, Eylül 2017'de imzalamıştı.
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