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Rusya'dan flaş S-400 açıklaması: İkinci parti anlaşması 2020'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
RUSYA'DAN FLAŞ S-400 AÇIKLAMASI!

’nın dış ülkelere silah satışından sorumlu tekel devlet şirketi ‘Rosoboronexport’, ile konusunda ikinci satış anlaşmasının 2020'nin ilk yarısında imzalanmasını bekliyor.

devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport'un başkanı Alexander Mikheev, ile hava savunma sistemlerinin satışına yönelik ikinci bir anlaşma yapmaya hazırlandıklarını belirtti.

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"YENİ İMZA ÜMİDİ"

RIA Novosti ajansının aktardığına göre Mikheev yaptığı açıklamada, "Yeni S-400'ler için anlaşmayı 2020'nin ilk yarısında imzalamayı ümit ediyoruz" diye konuştu.

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Tedarik anlaşmasının 11 Nisan 2017'de imzalandığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemine ait birinci grup malzemeleri 12 Temmuz'da 'ya ulaşmıştı.

Türkiye, Rusya'dan 2,5 milyar dolar karşılığında toplam dört bataryadan oluşan iki adet S-400 sistemi satın almıştı. Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma, Eylül 2017'de imzalamıştı.

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