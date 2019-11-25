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Ankara’da S-400 testi başladı! İlk görüntüler geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2019 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
TÜM GÖZLER ANKARA’DA! İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

’da testi yapılıyor. S-400 hava savunma sistemi ile uçaklar arasında radar bağlantısı test edilmeye başlandı. S-400 sistemi ile radar bağlantı sisteminin testinden ilk görüntüler de az önce geldi.

Valiliği, bugün ve yarın başkent semalarında, F-16'lar ve diğer hava araçları tarafından yüksek ve alçak irtifada test uçuşları yapılacağını duyurmuştu. Edinilen bilgiye göre, savaş uçakları 'lerin radar testleri kapsamında havalanacak.

Ankara’da S-400 testi başladı! İlk görüntüler geldi ANKARA’DA S-400 TESTİ BAŞLADI! İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

RADAR SİSTEMİ TEST EDİLECEK

, bugün ve yarın hava savunma sistemi (HSS) projesi kapsamında, başkent semalarında F-16'lar ve diğer hava araçları tarafından yüksek ve alçak irtifada test uçuşları yapılacağını duyurdu. Milliyet'in savunma sanayii kaynaklarından edindiği bilgiye göre, savaş uçakları S-400'lerin test ve eğitim faaliyetleri kapsamında havalanacak.

Uçaklar, Ankara Kahramankazan'daki eski adı Akıncı Üssü olan, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda konuşlu S-400 bataryaları üzeri ve çevresinde uçuş yapacak ve radar sistemi test edilecek. Test faaliyetlerinde, sisteme uçakların tanıtılmasının yapılacağı değerlendiriliyor. Test faaliyetlerinin ilerleyen günlerde de artarak devam etmesi bekleniyor. Sistemin kurulum, test faaliyetleri tamamlanmasıyla, Nisan 2020'de faal hale gelmesi planlanıyor.

Ankara Valiliği açıkladı: F-16'lar havalandı! S-400'ler ilk kez test edildi ANKARA VALİLİĞİ AÇIKLADI: F-16'LAR HAVALANDI! S-400'LER İLK KEZ TEST EDİLDİ

İKİ SİSTEM DÖRT BATARYA

Teslimat planına göre, 'ye iki filo (sistem) şeklinde S-400'ler teslim ediliyor. İki filo dört bataryaya tekabül ediyor. İlk filoya ait iki bataryanın intikali tamamlandı.

'dan 2,5 milyar dolar karşılığında satın alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin teslimatı 12 Temmuz'da başlamıştı. Birinci grup malzeme sevkiyatı 30 sorti ile 25 Temmuz'da tamamlanmıştı. 27 Ağustos'ta başlayan ikinci batarya malzemeleri taşınması da 15 Eylül'de tamamlanmıştı. S-400'lere ait ikinci sistem teslimatının 2020 sonuna doğru başlaması ve sistemin 2021'de operasyonel olması bekleniyor.

Ankara Valiliği açıkladı: F-16'lar havalandı! S-400'ler ilk kez test edildi ANKARA VALİLİĞİ AÇIKLADI: F-16'LAR HAVALANDI! S-400'LER İLK KEZ TEST EDİLDİ

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