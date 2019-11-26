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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
MİLLİ GÜVENLİK KURULU TOPLANTISI SONRASI YAZILI AÇIKLAMA

Başkan başkanlığında toplanan (), toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 4 saat 10 dakika sürdü. Kritik toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Barış Pınarı Harekatının amacına ulaşana kadar sürdürüleceği vurgulandı.

Başkan başkanlığında toplanan (), toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen yılın son MGK'sı 4 saat 10 dakika sürdü. Kritik toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

'BARIŞ PINARI HAREKATI AMACINA ULAŞANA KADAR SÜRDÜRÜLECEK'

Toplantının ardından MGK bildirisi yayımlandı. Bildiride, Türkiye'nin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmelerin ele alındığı belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

"Milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere, bütün terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında azım ve kararlılıkla sürdürülen mücadele hakkında kurula bilgi sunulmuş; başarıyla icra edilmekte olan harekat ve operasyonlar detaylı şekilde görüşülmüştür. Güney sınırlarımız boyunca ortaya çıkan ve milli güvenliğimizi doğrudan tehdit eden terörü kaynağında yok etmek ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ile Adana Mutabakatı ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde icra edilen Barış Pınarı Harekatı her veçhesiyle değerlendirilmiştir. Bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi sürecine katkıda bulunan harekatın, amacına ulaşana kadar sürdürüleceği ve sivillerin zarar görmemesi için her turlu tedbirin alınmakta olduğu vurgulanmıştır."

DÜNYAYA ÇAĞRI

Bildiriye göre toplantıda, Suriye'de güvenli bölgenin tesisi amacıyla imzalanan mutabakatların tarafı ülkelerden, Tel Rıfat ve Münbiç bölgeleri dahil başlattıkları, 'teröristten arındırma' çalışmalarının bir an önce tamamlamasının beklendiği ifade edildi. Bildiride uluslararası topluma da, "Uluslararası toplum; Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde dini ve etnik hiçbir ayırıma uğramaksızın evlerine ve topraklarına dönerek en kısa sürede huzur ve refaha kavuşmalarını amaçlayan Türkiye'yi desteklemeye davet edilmiştir" çağrısında bulunuldu.

Son dakika: MGK bildirisi yayımlandı! Dikkat çeken Barış Pınarı Harekatı mesajı SON DAKİKA: MGK BİLDİRİSİ YAYIMLANDI! DİKKAT ÇEKEN BARIŞ PINARI HAREKATI MESAJI

KIBRIS VE DOĞU AKDENİZ

Bildiriye göre MGK toplantısında, terörle mücadelede hiçbir yük ve sorumluluktan kaçmayan Türkiye'nin, DEAŞ terör örgütü ile mücadeleyi ilkeli ve kararlı şekilde yürüttüğü, her türlü iş birliğine hazır olduğu vurgulandı. Ayrıca bildiride Kıbrıs ve Doğu Akdeniz meseleleri de yer aldı. MGK bildirisinde, "Kıbrıs ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere dönem içerisinde ortaya çıkan bölgesel ve küresel meseleler ele alınmış; gerçekleştirilen dış temaslar hakkında kurula bilgi sunulmuştur" denildi.

'HAKİKATLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARMANIN VAKTİ GELDİ'

Bildiride 1915 olaylarına ilişkin değerlendirme de yapılarak, "1915 olayları hakkında tarihi ve hukuki dayanaktan mahrum ve asılsız iddiaları esas alan kararlar şiddetle kınanmış; hakikatleri gün yüzüne çıkarmanın vaktinin geldiği uluslararası toplumun dikkatine getirilmiştir" ifadesi kullanıldı.

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