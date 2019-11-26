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"CHP'deki çete"nin tatil yaptığı teknenin sahibi konuştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
CHP'DEKİ ÇETENİN TATİL YAPTIĞI TEKNENİN SAHİBİ KONUŞTU

Külliye'ye giderek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiaları ortaya atılan 'li 'nin açıklamaları, yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. İnce'nin, "Ben genel merkezdeki bir çeteden bahsettim. Onlar kendini biliyorlar. Yazın aynı teknede tatil yaptılar" açıklamasının ardından, gözler 'e çevrildi. Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı 'ün Çeşme'de bir iş insanına ait teknede buluştuğu iddia edildi. O teknenin sahibi iş insanı Ahmet Tunaboylu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Külliye'ye giderek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü ileri sürülen 'li' tartışması, her geçen gün farklı açıklamalarla alevleniyor. 'Beştepe'ye giden isim' olarak gündeme gelen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı , pazar günü 'da düzenlediği basın toplantısında iddiaları yalanlamıştı. CHP içindeki çeteyi işaret eden İnce, "Bu iş kurultaya yönelik mi bilemem. Bunu en iyi komployu kuranlar bilir. Evet ben genel merkezdeki bir çeteden bahsettim. Onlar kendini biliyorlar. Yazın aynı teknede tatil yaptılar" açıklamasını yapmıştı. İnce'nin bu açıklamasının ardından, yeni bir tartışma başladı.


CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk'ün birlikte tatil yaptıkları sıradaki çektirdikleri fotoğraf

CHP'Lİ ÜÇ İSİM VARDI

Söz konusu teknede CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı 'ün, Çeşme'de bir iş insanına ait teknede buluştuğu iddiaları ortaya atıldı. Bu üç ismin, tekstilci Ahmet Tunaboylu'na ait olan 'Sea Whisper' isimli teknede buluştukları, ardından Çeşme'deki Altın Yunus Oteli'nden Dalyan'a geçtikleri, CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Aksu'ya ait bir restoranda yemek yedikleri ve toplantı yaptıkları ileri sürüldü.

'ARKADAŞIM OLDUĞU İÇİN KAPTANIM BIRAKMIŞ'

2006 model, Cranchi 480 fly marka teknenin sahibi Ahmet Tunaboylu, DHA'ya yaptığı açıklamada, olay günü orada olmadığını, 'de olduğunu belirtti. Tunaboylu, "Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran arkadaşımız bizim. Benim teknenin kaptanına gelip, Altın Yunus Oteli'nden, Dalyan'da 'Cevat'ın Yeri' isimli mekana kadar kendilerini bırakmalarını istedi. Kaptan Tolga Pamir de bırakmış. Tolga Pamir sadece götürmüş ve bırakmış. Belediye Başkanı benim arkadaşım olduğu için götürmüş. Tekne benim evet, sadece Altın Yunus'tan Dalyan'a götürmüş. 15 dakikalık mesafe. Ben İzmir'deyim, tekne Çeşme'de. Mayıs ayında ne işim var benim. Kaptanım Tolga Pamir, götürmüş, bırakmış. Benim arkadaşım olduğu için bırakmış, yoksa bırakmaz" dedi.

Muharrem İnce'nin teknede tatil yapan çete diye bahsettiği isimler ortaya çıktı MUHARREM İNCE'NİN "TEKNEDE TATİL YAPAN ÇETE" DİYE BAHSETTİĞİ İSİMLER ORTAYA ÇIKTI

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