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Başkan Erdoğan'dan "Yönetemiyoruz" diyen CHP'li İstanbul ve Ankara Belediye Başkanları'na tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CHP'Lİ İKİ İSME TEPKİ

'nin 'Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan , "Biz bu şartlarda yönetemeyiz" diyen 'li ve Belediye Başkanları'na yönelik olarak "Kazandıkları birkaç belediye bunların dengesini bozdu, . Niye yönetemiyorsun kazandın ya yönet. Ben buradan Ankara’nın suyundaki kirliliği gideremem. Devletten parayı alıyorsun. . Madem ki bu horona girdin, işi yapacaksın..." dedi.

Başkan , Türkiye Büyük Millet Meclis'inde partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Biz bu şartlarda yönetemeyiz" diyen 'li ve Belediye Başkanları'na yönelik olarak "Kazandıkları birkaç belediye bunların dengesini bozdu, . Niye yönetemiyorsun kazandın ya yönet. Ben buradan Ankara'nın suyundaki kirliliği gideremem. Devletten parayı alıyorsun. ." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Yönetemiyoruz diyen CHP'li İstanbul ve Ankara Belediye Başkanları'na tepki BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "YÖNETEMİYORUZ" DİYEN CHP'Lİ İSTANBUL VE ANKARA BELEDİYE BAŞKANLARI'NA TEPKİ

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bir gün tek parti faşizmine, bir gün emperyalizmin sözcülüğüne savrulan bir partiden ne köy olur ne kasaba...Milletimiz de bu gerçeği gördüğü için CHP'yi belli bir oy oranının üzerine çıkarmıyor. Kazandıkları birkaç belediye bunların dengesini bozdu, kendilerini yerden yere atmaya başladılar.

"BAŞARILI OLAN BELEDİYE BAŞKANI ARKADAŞLARIMIZ VAR"

"Biz bu şartlarda Ankara'yı yönetemeyiz" diyorlar. Niye yönetemiyorsun kazandın ya yönet. Ben buradan Ankara'nın suyundaki kirliliği gideremem. Devletten parayı alıyorsun. Parayı yönetme sanatını ortaya koyman gerekir. Kredi bulmak senin işin. Aynı şey İstanbul için geçerli. Biz de bu mesleği icra ettik. Ankara'da İstanbul'da görevlendirdiğimiz başarılı olan belediye başkanı arkadaşlarımız var.

"MADEM Kİ BU HORONA GİRDİN, İŞİ YAPACAKSIN"

Gelen haberler çok hayra alamet değil. İstanbul'da 3 ay gibi bir süre sonra havalar böyle giderse İstanbul susuzluğa doğru yürüyor. Çözeceksin bu sorunu. Madem ki bu horona girdin, işi yapacaksın.

"BORÇ YİĞİDİN KAMÇISIDIR"

Bana borçlanma noktasında Meclis müsaade etmiyor. yiğidin kamçısıdır. Borçlanma noktasında da yine Meclis belli sorumlulukları alamaz. Biz bu işi çözeriz bunu görürse Meclis de size gerekli desteği verir. Görmezse veremez."

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