Başkan Erdoğan'dan TL çağrısı ve Tarım Kredi Kooperatifi müjdesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi alanında yaşanılan toparlanma sürecine dikkat çekerek 'Türk Lirası'na dönme çağrısı yaptı. Erdoğan, yeni atılan adımlarla Tarım Kredi Kooperatifi'nin yurt genelinde 500'ün üzerinde mağaza açacağını söyledi. Bu adımla vatandaşların ürünleri daha uygun fiyata alması amaçlanırken fiyatlarla oynamanın da önüne geçilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair çok önemli açıklamalarda yaptı. Başkan Erdoğan, "Tüm milletime sesleniyorum bırakın doları, paramıza dönelim. TL kaybettirmiyor artık." dedi. Tarım Kredi Kooperatifi'nin yurt genelinde 500'ün üzerinde mağaza açacağının müjdesini verdi.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"BIRAKIN DOLARI..."
"Bir süredir ekonomideki toparlanma süreci tüm hızıyla sürüyor. Toparlanırken bunlar hala battık, bittik gibi ifadeler kullanıyor. Açıklanan her veri bunları yalanlıyor.
Tüm milletime sesleniyorum bırakın doları, paramıza dönelim. TL kaybettirmiyor artık. TL'ye dönelim milliliğimizi yerliliğimizi burada da gösterelim.
MÜJDEYİ VERDİ
Tarım Kredi Kooperatiflerimiz ilk etapta 500 noktada Tarım Kredi Kooperatifi olarak kendi satış mağazalarınıaçacak ve bu sayıyı da daha sonra arttırmaya devam edecek.
KENDİMİZ ÜRETTİK
Batılı ülkeler ülkemize karşı sanayi savunma ambargosu uyguluyor. Türkiye örneğini ancak savaş durumunda karşılaşabilecek sertlikte bir ambargo ile karşı karşıya. Ancak savunma sanayimiz tüm bu kuşatmaları etkisiz hale getirebilecek hale gelmiştir. Bize silahlı ve silahsız insansız hava aracı vermemişlerdi, ürettik. Helikopter vermediler onu da ürettik."
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