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Başkan Erdoğan'dan TL çağrısı ve Tarım Kredi Kooperatifi müjdesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2019 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019
ERDOĞAN'DAN TL ÇAĞRISI VE BİR MÜJDE!

Başkan , ekonomi alanında yaşanılan toparlanma sürecine dikkat çekerek 'Türk Lirası'na dönme çağrısı yaptı. Erdoğan, yeni atılan adımlarla 'nin yurt genelinde 500'ün üzerinde mağaza açacağını söyledi. Bu adımla vatandaşların ürünleri daha uygun fiyata alması amaçlanırken fiyatlarla oynamanın da önüne geçilecek.

Başkan , AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair çok önemli açıklamalarda yaptı. Başkan Erdoğan, "Tüm milletime sesleniyorum bırakın doları, paramıza dönelim. TL kaybettirmiyor artık." dedi. 'nin yurt genelinde 500'ün üzerinde mağaza açacağının müjdesini verdi.

Başkan Erdoğan'dan TL çağrısı ve Tarım Kredi Kooperatifi müjdesi BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TL ÇAĞRISI VE TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MÜJDESİ

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"BIRAKIN DOLARI..."

"Bir süredir ekonomideki toparlanma süreci tüm hızıyla sürüyor. Toparlanırken bunlar hala battık, bittik gibi ifadeler kullanıyor. Açıklanan her veri bunları yalanlıyor.

Tüm milletime sesleniyorum bırakın doları, paramıza dönelim. TL kaybettirmiyor artık. TL'ye dönelim milliliğimizi yerliliğimizi burada da gösterelim.

MÜJDEYİ VERDİ

Tarım Kredi Kooperatiflerimiz ilk etapta 500 noktada Tarım Kredi Kooperatifi olarak kendi satış mağazalarınıaçacak ve bu sayıyı da daha sonra arttırmaya devam edecek.

KENDİMİZ ÜRETTİK

Batılı ülkeler ülkemize karşı sanayi savunma ambargosu uyguluyor. örneğini ancak savaş durumunda karşılaşabilecek sertlikte bir ambargo ile karşı karşıya. Ancak savunma sanayimiz tüm bu kuşatmaları etkisiz hale getirebilecek hale gelmiştir. Bize silahlı ve silahsız insansız hava aracı vermemişlerdi, ürettik. Helikopter vermediler onu da ürettik."

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