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Son dakika: MSB: Zap'ta 3 PKK'lı terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.11.2019 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019
MSB: 3 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

() "'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu 3 'lı terörist 'lar tarafından etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

() Twitter'dan yaptığı açıklamada "'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu 3 'lı terörist 'lar tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı.

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