Son dakika: MSB: Zap'ta 3 PKK'lı terörist öldürüldü
Giriş Tarihi: 24.11.2019 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter'dan yaptığı açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı.
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