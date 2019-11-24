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Bakan Berat Albayrak'tan Öğretmenler Günü'nü mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.11.2019 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019
BAKAN ALBAYRAK'TAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ MESAJI

, 24 Kasım dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

, 24 Kasım dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Albayrak, Twitter paylaşımında, "Ülkemizin dört bir yanında özveri ile insanımıza emek veren, gelecek nesillerin mimarı tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarım." ifadelerine yer verdi.

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