Bakan Berat Albayrak'tan Öğretmenler Günü'nü mesajı
Giriş Tarihi: 24.11.2019 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Albayrak, Twitter paylaşımında, "Ülkemizin dört bir yanında özveri ile insanımıza emek veren, gelecek nesillerin mimarı tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarım." ifadelerine yer verdi.
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