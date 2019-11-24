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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan "elektronik sigara" açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.11.2019 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019
HÜKÜMETTEN ELEKTRONİK SİGARA AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanı , "Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, gerek sigara gerekse kaçakçılığıyla mücadelemiz hız kesmeden başarıyla devam ediyor" dedi.

Ticaret Bakanı , "Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, gerek sigara gerekse kaçakçılığıyla mücadelemiz hız kesmeden başarıyla devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Bakan Pekcan "Yıl başından bu yana 12,8 milyon paket kaçak sigara ele geçirdik ve 125 bin elektronik sigara ve aksamının yurda girişine engel olduk" dedi.

Ayrıca Pekcan "Vatandaşlarımızı tütün ve tütün mamulleri ile elektronik sigara kaçakçılığına karşı mücadelemize 'Alo 136' ihbar hattı ile destek vermeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

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