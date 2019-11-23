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MSB açıkladı: Tel Abyad'da sivillere bombalı araçla saldırı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2019 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019
KALLEŞ SALDIRI! SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "/, ’ın sanayi bölgesinde sivil halka saldırdı. İlk bilgilere göre 3 kişi katledildi, 20’den fazla kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda DEAŞ'tan farkı olmayan / terör örgütünün, masum sivillere saldırmayı sürdürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Son dakika: YPG/PKK Tel Abyad'da bombalı araçla saldırı düzenledi! Ölü ve yaralılar var SON DAKİKA: YPG/PKK TEL ABYAD'DA BOMBALI ARAÇLA SALDIRI DÜZENLEDİ! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

"3 KİŞİ KATLEDİLDİ"

"Bebek katili teröristler bugün de 'ın sanayi bölgesinde işinin başında bulunan sivil halka saldırdı. İlk bilgilere göre 3 kişi katledildi, 20'den fazla kişi de yaralandı."

YARDIM KONVOYU GÖNDERİLDİ

3 kişinin hayatını kaybettiği 20 kişinin yaralandığı alçak saldırının ardından Tel Abyad'da patlamanın yaşandığı bölgeye yardım konvoyu gönderildi.

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