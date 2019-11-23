MSB açıkladı: Tel Abyad'da sivillere bombalı araçla saldırı
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "YPG/PKK, Tel Abyad’ın sanayi bölgesinde sivil halka bombalı araçla saldırdı. İlk bilgilere göre 3 kişi katledildi, 20’den fazla kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda DEAŞ'tan farkı olmayan PKK/YPG terör örgütünün, masum sivillere saldırmayı sürdürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"3 KİŞİ KATLEDİLDİ"
"Bebek katili teröristler bugün de Tel Abyad'ın sanayi bölgesinde işinin başında bulunan sivil halka bombalı araçla saldırdı. İlk bilgilere göre 3 kişi katledildi, 20'den fazla kişi de yaralandı."
YARDIM KONVOYU GÖNDERİLDİ
3 kişinin hayatını kaybettiği 20 kişinin yaralandığı alçak saldırının ardından Tel Abyad'da patlamanın yaşandığı bölgeye yardım konvoyu gönderildi.
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