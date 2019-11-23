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FETÖ firarisi Arif Erdem, Hakan Şükür'ün yanında çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2019 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019
ARİF ERDEMİN NEREDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

firarilerinden Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 'in Amerika'da bulunduğunu itiraf etti. Şükür, "Galatasaray- maçını daha önce Başakşehir'i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik." mesajını paylaştı.

firarilerinden , bir başka firari 'le birlikte Galatasaray- maçını izlediklerini itiraf etti. Şükür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray-Başakşehir maçını daha önce Başakşehir'i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik." ifadelerini kullandı.

ABD'DE OLDUĞU ANLAŞILDI

Böylece nerede olduğu merak edilen FETÖ firarisi Arif Erdem'in de ABD'de olduğu anlaşıldı. Şükür paylaşımında, "Galatasaray-Başakşehir maçını daha önce Başakşehir'i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik. " ifadelerine yer verdi.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMAK"

FETÖ firarileri arasında bulunan Arif Erdem, eski milli futbolcular İsmail Demiriz ve ile birlikte "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanıyor. Erdem, son olarak, FETÖ elebaşıyla fotoğrafları ve Gülen'in artık suyunu içtiği iddiasıyla gündeme gelmişti.

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