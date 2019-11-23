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23.11.2019

Son dakika: YPG/PKK Tel Abyad'da bombalı araçla saldırı düzenledi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad'ın sanayi bölgesinde sivil halka bombalı araçla saldırdığı, ilk bilgilere göre 3 kişinin katledildiği, 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda DEAŞ'tan farkı olmayan PKK/YPG terör örgütünün, masum sivillere saldırmayı sürdürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bebek katili teröristler bugün de Tel Abyad'ın sanayi bölgesinde işinin başında bulunan sivil halka bombalı araçla saldırdı. İlk bilgilere göre 3 kişi katledildi, 20'den fazla kişi de yaralandı." AA

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