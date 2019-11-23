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"Kıran-7 Munzur Vadisi" operasyonu başlatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2019 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019
BAKANLIK DUYURDU! KIRAN-7 BAŞLATILDI

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, 'de jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2250 personelle "Kıran-7 " operasyonunu başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Bölge Komutanlığınca başlatılan "Kıran-7 Operasyonu" ile bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve bölgede barındığı belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

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2 BİN 250 PERSONEL KATILIYOR

Operasyonda, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat ile polis özel harekat timlerinden oluşan 2 bin 250 personel görev alıyor.

BAKANLIK GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI

Öte yandan, Bakanlık tarafından operasyona ilişkin jandarma ve polisin helikopterle bölgeye intikali ve arama tarama faaliyetine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

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