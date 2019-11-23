23 Kasım 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
23.11.2019

Tunceli'de büyük operasyon! 2 binden fazla asker-polis katılıyor! İşte Kıran 7 operasyonundan ilk görüntüler

Tunceli'de, 2.250 asker ve polisin katılımıyla 'Kıran-7 Munzur Vadisi' Operasyonu başlatıldı. Büyük operasyondan ilk görüntüler...

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2 bin 250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu"nu başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca başlatılan "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu" ile bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve bölgede barındığı belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Operasyonda, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat ile polis özel harekat timlerinden oluşan 2 bin 250 personel görev alıyor.

Öte yandan, Bakanlık tarafından operasyona ilişkin jandarma ve polisin helikopterle bölgeye intikali ve arama tarama faaliyetine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2 binden fazla asker-polis katılıyor!
2 binden fazla asker-polis katılıyor!
Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Harekete geçildi
Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Harekete geçildi
Hükümetten flaş F-35 açıklaması
Hükümetten flaş F-35 açıklaması
Beştepe'ye giden CHP'li yalanı! Kılıçdaroğlu neden sessiz?
"Beştepe'ye giden CHP'li" yalanı! Kılıçdaroğlu neden sessiz?
İngiliz ajanın son görüntüleri ortaya çıktı!
İngiliz ajanın son görüntüleri ortaya çıktı!
CHP’li Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nu kumpas kurmakla suçladı!
CHP’li Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nu kumpas kurmakla suçladı!
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'nu kumpas kurmakla suçladı
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'nu kumpas kurmakla suçladı
Bay Kemal olmak kolay değil dedi ve tek tek sıraladı
"Bay Kemal olmak kolay değil" dedi ve tek tek sıraladı
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hodri meydan
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na hodri meydan
Başkan Erdoğan: YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk
Başkan Erdoğan: YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk
Kılıçdaroğlu EYT ile siyasi rant peşinde
"Kılıçdaroğlu EYT ile siyasi rant peşinde"
Başkan Erdoğan Bayındır'da müjdeyi verdi
Başkan Erdoğan Bayındır'da müjdeyi verdi
Daha Fazla Video Göster