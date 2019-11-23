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Sabah yazarı Mehmet Barlas: Erdoğan’ı devirmek için Kılıçdaroğlu ile gizlice görüşen AK Partililer kimlerdir?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2019 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019
USTA KALEM YAZDI! KILIÇDAROĞLU KİMİNLE GÖRÜŞTÜ

Kemal 'nun 'yi dizayn etmek için Sözcü yazarı Rahmi Turan ile oynadığı tiyatro ellerinde patladı. Hem Başkan , hem AK Parti yaptığı açıklamalarla gerçeği ortaya koyarken Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na hodri meydan dedi ve "Ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum sen de var mısın?" ifadelerini kullandı. Bu tiyatronun aktörleri konuşulmaya devam ederken Sabah Gazetesi yazarı çok çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Mehmet Barlas, "Erdoğan’ı devirmek için Kılıçdaroğlu ile gizlice görüşen kimlerdir?" başlıklı yazısında tüm gerçekleri bir bir anlattı.

İşte Mehmet Barlas'ın yazısından öne çıkan satır başları:

"BU KONUDA EN CİDDİ YAKLAŞIM"

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın kuyuya attığı taşı çıkartmak için herkes uğraşıyor. Bu konuda en ciddi yaklaşım, 'nin ezeli ve ebedi adayı 'den geldi. İnce ile görüştüğünü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen bir CHP'linin bulunmadığına inandığını söyledi.

"ASIL AMAÇ"

Bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp CHP liderliğine oynayacağına ilişkin Rahmi Turan çeşitlemesinin asıl amacının, Kılıçdaroğlu'na Kurultay desteği sağlamak olduğu giderek açıklık kazanıyor. Bu şekilde Kurultay delegelerinin Kılıçdaroğlu'na oy vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Bizim işimize sakın karışma" uyarısı yapacakları hesap ediliyormuş...

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