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Hakkari'de PKK'ya operasyon: Silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.11.2019
HAKKARİ'DE PKK'YA OPERASYON

'nin ilçesi kırsalındaki terör operasyonunda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü /'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Doğanlı köyü kırsalında tespit edilen sığınakta biksi makineli tüfek, RPG-7 roketatar, 7.65 mm susturuculu tabanca, iki tabanca şarjörü, 600 biksi mühimmatı, 200'lü biksi mayonu, 6 anti tank roketatar mühimmatı, 5 el bombası, kara mayını, 6 roketatar sevk fişeği, el telsizi, el dürbünü, dörtlü pil bloku, panço, mat ve uyku tulumu, yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.

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