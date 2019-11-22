Hakkari'de PKK'ya operasyon: Silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Giriş Tarihi: 22.11.2019
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalındaki terör operasyonunda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Doğanlı köyü kırsalında tespit edilen sığınakta biksi makineli tüfek, RPG-7 roketatar, 7.65 mm susturuculu tabanca, iki tabanca şarjörü, 600 biksi mühimmatı, 200'lü biksi mayonu, 6 anti tank roketatar mühimmatı, 5 el bombası, kara mayını, 6 roketatar sevk fişeği, el telsizi, el dürbünü, dörtlü pil bloku, panço, mat ve uyku tulumu, yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve tıbbi malzeme ele geçirildi.
Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.
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