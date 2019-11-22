DEAŞ’ın istihbaratçısı Mersin'de yakalandı
Mersin’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün istihbaratçısı olduğu değerlendirilen ve dünyanın birçok ülkesinden örgüte katılanların listesinin bulunduğu bir şahsın da olduğu 14 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortaklaşa operasyonunda, DEAŞ'a önemli bir darbe vuruldu. Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve hücre evi yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, kentte örgüt adına bilgiler paylaşan 13 kişinin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen TEM ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Zanlıların ülkeye kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlenirken, Suriye'de örgüt içerisinde faaliyette bulundukları belirlendi.
Zanlılardan yaşı küçük olan bir kişi ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.
DEAŞ'IN İSTİHBARATÇISI DA YAKALANDI
Öte yandan, devam eden çalışmalarda Tarsus ilçesinde bir şahsın, örgütün istihbaratçısı olduğuna yönelik de bilgiye ulaşıldı. Yapılan operasyonda şahıs gözaltına alınırken, şüphelinin dijital malzemelerinde yapılan incelemede ülke ülke klasörlere ayrılmış dünyanın birçok ülkesinden DEAŞ'a katılım yapanların listesinin olduğu, ayrıca örgüte ait binlerce klasör verinin bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
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