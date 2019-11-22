DEAŞ'ın bombacısı yakalandı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azez'de 'Ebu Cihad El Din El Nasır Ubeyde' kod adlı teröristin yakalandığını açıkladı. Asıl adı Yusuf Huba olduğunu belirten Soylu, teröristin DEAŞ'ın baş bombacısının olduğunu ifade etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk güvenlik elemanlarının Azez'de yakaladığı teröristin DEAŞ'ın 'baş bombacısı' 'Ebu Cihad El Din El Nasır Ubeyde' kod adlı Yusuf Huba olduğunu açıkladı.
Hürriyet'te yer alan habere göre Soylu, çeşitli ülkelerdeki 20 saldırının faili olarak aranan Huba'nın ayrıca DEAŞ'ın tüm dünyada canlı bomba ve bomba eğitiminden sorumlu elebaşısı olduğunu söyledi.
RUSYA VE ALMANYA'DA TALİMATI VEREN KİŞİ
"(Türkiye tarafından Suriye Azez'de yakalanan DEAŞ elebaşı Ebu Cihad El Din El Nasır Ubeyde kod adlı Yusuf Huba) DEAŞ'ın etkin bir ismi. Bu adamın bomba yapma özelliği var, bombalı eğitim verme. Kendini patlatacak olanlar yani canlı bombalarla irtibat kuran kişi. Rusya'daki 2018 yılındaki bombalı saldırı, Almanya'nın Hamburg kentinde alışveriş merkezindeki saldırıyı planlayan, talimatı veren bu kişi. Tüm dünyadaki DEAŞ eylemcilerini internet ortamında ve yüz yüze askeri eğitim, bombalı araç hazırlama, canlı bomba hazırlama, zehirle suikast konusunda eğiten biri. Canlı bomba eylemi yapacak teröristleri eğiten, onlarca eylemin talimatı veren biri. Dünyanın farklı bölgelerinde 20 bombalı saldırının talimatını veren kişi. DEAŞ organizasyonu içinde üst düzey yönetici konumunda. Şu an Suriye'de kontrolümüzde olan bir bölgede sorgusu devam ediyor."
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