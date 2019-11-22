Başkan Erdoğan'dan Dipsiz Göl talimatı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Cumhurbaşkanımız talimatıyla Dipsiz Gölü eski haline getirmek için 4 maddelik eylem planı belirledik” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kadıralak yaylamız hiçbir zaman imara açılmayacaktır. Aksine koruma alanını dört kat artırarak daha da büyüttük ve alan miktarıyla birlikte burada atılacak her türlü adım da bakanlığımız uhdesinde Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüz onayıyla yapılacaktır." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sözlerine şöyle devam etti:
"Doğal güzellik olarak hepimizin bildiği Dipsiz Gölü'müzle alakalı istemediğimiz bir süreç yaşandı. Buna ilişkin Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da talimatlarıyla Dipsiz Göl'ün eski haline getirilmesi için 4 maddelik bir eylem planı belirledik. Bakanlığımız, bakan yardımcımız ve ilgili genel müdürlüğümüzle olayı yerinde takip ediyoruz, valiliğimizle bu süreci yürütüyoruz."
"GÖLÜ ESKİ HALİNE GETİRECEĞİZ"
Bakan Murat Kurum, "Gölümüzü eski haline getirecek, göl kıyısındaki mikroorganizmaları yeniden canlandıracak ve aynı su seviyesini koruyacak şekilde su takviyesini doğal olarak buraya yapıyoruz. Bundan sonra izinsiz kazıların yapılmaması amacıyla da Çevre Etki Değerlendirme Yönetmeliğinde değişikliğe gittik. Bundan sonra Türkiye'mizin neresinde olursa olsun yapılacak kazılara ilişkin bakanlığımızdan ÇED raporu alma zorunluluğu getirdik ve yeni düzenlemeyle birlikte de doğal güzelliklerimizi koruma altına alacak, bilinçsiz define aramalarının da önüne geçmiş olacağız." ifadelerini kullandı.
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